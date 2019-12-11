Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира

Поп-исполнитель Дима Билан спел для новогоднего эфира телеканала «Россия 1» вместе с младшей сестрой Анной. 24-летняя девушка приехала на запись из США, где живет и учится.

Кроме того, вместе с Биланом в работе над «огоньком» приняли участие Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев. «А что, пацаны-музыканты добротные и мощные каждый в своем! После того, как пробьют куранты, ворвемся, так сказать, в ваш телек», — пообещал Билан.