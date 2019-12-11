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11 декабря 2019, Газета.Ruновость

Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира

Специально для записи номера Анна прилетела в Россию из США

Поп-исполнитель Дима Билан спел для новогоднего эфира телеканала «Россия 1» вместе с младшей сестрой Анной. 24-летняя девушка приехала на запись из США, где живет и учится.

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Певец написал в инстаграме:

Сюрприз! Смотрите нас с моей сестрой Аней на новогоднем огоньке в новогоднюю ночь!
Дима Билан

Кроме того, вместе с Биланом в работе над «огоньком» приняли участие Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев. «А что, пацаны-музыканты добротные и мощные каждый в своем! После того, как пробьют куранты, ворвемся, так сказать, в ваш телек», — пообещал Билан.

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В эфир «России 1» программа с участием Билана и его сестры выйдет в новогоднюю ночь.

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