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11 декабря 2019, Чемпионат.comновость

Продюсер фильма «Я не Дзюба» не сомневается в участии Дзюбы

Капитан сборной России по футболу пока не комментирует проект, где, по данным СМИ, появится в образе ангела
Артем Дзюба | Источник: Legion-Media.ru

Продюсер Александр Голутва («Особенности национальной охоты»), участвующий в создании фильма «Я не Дзюба», заявил, что никто из команды проекта пока не вел переговоров с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой. Слова продюсера приводит «РБК-Спорт»: «Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно».

Ранее в сети появилась информация о том, что форвард может принять участие в съемках картины.

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Режиссер фильма Леонид Пляскин сообщил, что его новая работа расскажет историю мальчика, который хочет играть в футбол, но имеет проблемы с лишним весом. К герою, как передавали слова Пляскина РИА «Новости», «приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм».

Другие подробности картины пока не разглашаются. Сам спортсмен свое возможное участие в ленте не прокомментировал.

31-летний Артем Дзюба — нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу.

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