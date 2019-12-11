Продюсер фильма «Я не Дзюба» не сомневается в участии Дзюбы

Продюсер Александр Голутва («Особенности национальной охоты»), участвующий в создании фильма «Я не Дзюба», заявил, что никто из команды проекта пока не вел переговоров с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой. Слова продюсера приводит «РБК-Спорт»: «Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно».

Ранее в сети появилась информация о том, что форвард может принять участие в съемках картины.

Режиссер фильма Леонид Пляскин сообщил, что его новая работа расскажет историю мальчика, который хочет играть в футбол, но имеет проблемы с лишним весом. К герою, как передавали слова Пляскина РИА «Новости», «приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм».

Другие подробности картины пока не разглашаются. Сам спортсмен свое возможное участие в ленте не прокомментировал.