Свадьба, Кяро, современное искусство: как снимают «Нюхача 4»

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Режиссером четвертого сезона выступил Артем Литвиненко, снявший три предыдущих. Вместе с постановщиком над новыми эпизодами работал также режиссер комедийного сериала «Жена по обмену» Антон Щербаков.

В новом сезоне Нюхач продолжит расследовать сложнейшие и самые запутанные преступления, но одновременно с работой главному герою придется погрузиться в свое прошлое, в котором есть не одно «белое пятно», и вспомнить то, о чем давно забыл.

К каждому новому расследованию Нюхач относится с большой неохотой, но когда работа начинается, профессиональный интерес берет верх. У него в голове огромная «обонятельная энциклопедия», которую он постоянно пополняет и развивает. Кирилл Кяро