Свадьба, Кяро, современное искусство: как снимают «Нюхача 4»

Спустя больше двух лет после выхода третьего сезона сериала «Нюхач» зрителей ждет продолжение истории о детективе, раскрывающем преступления благодаря своему сверхчувствительному обонянию. Главную роль в новых эпизодах вновь исполнил Кирилл Кяро. Вместе с ним в продолжении популярного украинского шоу появятся Николай Чиндяйкин, Агне Грудите («Экипаж»), Иван Оганесян («Москва. Три вокзала») и другие.
Режиссером четвертого сезона выступил Артем Литвиненко, снявший три предыдущих. Вместе с постановщиком над новыми эпизодами работал также режиссер комедийного сериала «Жена по обмену» Антон Щербаков.
В новом сезоне Нюхач продолжит расследовать сложнейшие и самые запутанные преступления, но одновременно с работой главному герою придется погрузиться в свое прошлое, в котором есть не одно «белое пятно», и вспомнить то, о чем давно забыл.
К каждому новому расследованию Нюхач относится с большой неохотой, но когда работа начинается, профессиональный интерес берет верх. У него в голове огромная «обонятельная энциклопедия», которую он постоянно пополняет и развивает.
Первый сезон «Нюхача» вышел на экраны в 2013 году. Новые эпизоды детективного проекта будут выходить на «Первом канале» с 16, 17 и 18 декабря в 21.30 и 19 декабря в 22.00.