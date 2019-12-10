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10 декабря 2019, ТАССновость

Ходченкова и Гагарина вместе снимутся в фильме «Летучий корабль»

Режиссер Алексей Учитель рассказал о своем новом проекте
Полина Гагарина, Светлана Ходченкова | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Студия «Рок» Алексея Учителя планирует снять игровой фильм «Летучий корабль» со Светланой Ходченковой и Полиной Гагариной. Об этом сообщил режиссер в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино:

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Есть потрясающий мультфильм «Летучий корабль», есть прекрасная музыка, песни Максима Дунаевского, и уже есть залог того, что все это будет хорошо, — замечательная группа, которая уже частично создана. <…> Светлана Ходченкова дала согласие — и замечательная Полина Гагарина.

Приглашение Полины Гагариной связано с тем, что фильм будет музыкальным, пояснили создатели. Гагарина призналась:

Когда мне поступило предложение, я молниеносно согласилась, потому что Алексей [Учитель] — это знак качества. Ко мне есть доверие со стороны детской аудитории, со стороны родительской аудитории, поскольку я сама мать двоих детей.
Полина Гагарина

Учитель планирует пригласить в качестве музыкального продюсера Константина Меладзе. Режиссером сказки выступит Оксана Карас. «Мы все выросли на этом замечательном мультфильме, который придумал Гарри Бардин по мотивам русской сказки. <…> Все знают эту историю, любят ее. И мы хотим пересказать эту историю современным киноязыком», — добавила режиссер, отметив, что вдохновляется советским кино.

Кадр из мультфильма «Летучий корабль»

По сюжету советского мультфильма 1979 года, Царь прочит Забаве в мужья красавца-героя Полкана, спасшего царство от ужасного чудища Семиглавища. Но царевне мил другой — простой плотник Иван, грезящий полетами. Объявив отцу, что она выйдет замуж за того, кто построит летучий корабль, Забава толкает Ивана навстречу своей мечте. В волшебном лесу героя ждут непростые испытания, но все оправдает себя, когда в финале, разоблачив коварного Полкана, Иван с Забавой ступят на борт летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.

Всего в очной защите участвуют 19 проектов для детской и семейной аудитории, а также три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

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