Ходченкова и Гагарина вместе снимутся в фильме «Летучий корабль»

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Студия «Рок» Алексея Учителя планирует снять игровой фильм «Летучий корабль» со Светланой Ходченковой и Полиной Гагариной. Об этом сообщил режиссер в ТАСС на очной защите проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино:

Есть потрясающий мультфильм « Летучий корабль », есть прекрасная музыка, песни Максима Дунаевского, и уже есть залог того, что все это будет хорошо, — замечательная группа, которая уже частично создана. <…> Светлана Ходченкова дала согласие — и замечательная Полина Гагарина.

Приглашение Полины Гагариной связано с тем, что фильм будет музыкальным, пояснили создатели. Гагарина призналась:

Когда мне поступило предложение, я молниеносно согласилась, потому что Алексей [Учитель] — это знак качества. Ко мне есть доверие со стороны детской аудитории, со стороны родительской аудитории, поскольку я сама мать двоих детей Полина Гагарина

Учитель планирует пригласить в качестве музыкального продюсера Константина Меладзе. Режиссером сказки выступит Оксана Карас. «Мы все выросли на этом замечательном мультфильме, который придумал Гарри Бардин по мотивам русской сказки. <…> Все знают эту историю, любят ее. И мы хотим пересказать эту историю современным киноязыком», — добавила режиссер, отметив, что вдохновляется советским кино.

Кадр из мультфильма «Летучий корабль»

По сюжету советского мультфильма 1979 года, Царь прочит Забаве в мужья красавца-героя Полкана, спасшего царство от ужасного чудища Семиглавища. Но царевне мил другой — простой плотник Иван, грезящий полетами. Объявив отцу, что она выйдет замуж за того, кто построит летучий корабль, Забава толкает Ивана навстречу своей мечте. В волшебном лесу героя ждут непростые испытания, но все оправдает себя, когда в финале, разоблачив коварного Полкана, Иван с Забавой ступят на борт летучего корабля и унесутся вперед, за новой мечтой.