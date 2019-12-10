Светлана Иванова на съемках нового фильма: первые кадры

Стартовали съемки фильма ужасов «Ряд 19» со Светланой Ивановой и Мартой Тимофеевой в главных ролях. Работа над лентой будет проходить в Москве и Московской области.
По сюжету молодая женщина-врач (Иванова) и ее шестилетняя дочь (Тимофеева) летят ночным рейсом в сильную непогоду. Во время полета в полупустом салоне самолета пассажиры один за другим начинают умирать по необъяснимым причинам. Граница реальности размывается, и героине предстоит встретиться с собственным страхом, заново пережив кошмар из детства.
В фильме также снимаются Екатерина Вилкова, Вольфганг Черны («Собибор»), Анатолий Кот и Виктория Корлякова («Живая мина»).
Режиссер Александр Бабаев уверен, что фильм выйдет «стильным»:
Мы все делаем хорошо. Мы долго готовились, прорабатывая детали, разрабатывали цветовую палитру света, костюмов, реквизита и декораций, подбирали актеров определенной внешности, разрабатывали визуальную концепцию, основываясь на эмоциональном графике нашей истории — все, что делают в Голливуде.
В прокат хоррор «Ряд 19» выйдет в 2020 году.