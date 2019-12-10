Светлана Иванова на съемках нового фильма: первые кадры

Стартовали съемки фильма ужасов « Ряд 19 » со Светланой Ивановой и Мартой Тимофеевой в главных ролях. Работа над лентой будет проходить в Москве и Московской области.

По сюжету молодая женщина-врач (Иванова) и ее шестилетняя дочь (Тимофеева) летят ночным рейсом в сильную непогоду. Во время полета в полупустом салоне самолета пассажиры один за другим начинают умирать по необъяснимым причинам. Граница реальности размывается, и героине предстоит встретиться с собственным страхом, заново пережив кошмар из детства.