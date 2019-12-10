Смехова с сыном, Гайдулян и другие звезды ТНТ на премьере

По сюжету новой комедии сотрудники отделения полиции Барвихи готовятся встречать Новый год за городом. Однако веселье ставят под угрозу преступники, ограбившие крупное ювелирное предприятие. Рублевским полицейским предстоит вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь.

Наша миссия — сохранить новогоднее настроение для людей. Дать его людям, потому что мы — единственный праздничный фильм в эти новогодние праздники.

Новый фильм стал продолжением ленты «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 2018 года. Та, в свою очередь, была снята по мотивам сериала «Полицейский с Рублевки», который стартовал на канале ТНТ в 2016 году. В центре сюжета шоу — история молодого полицейского Гриши (Александр Петров), который работает в уголовном розыске в подмосковной Барвихе. В ленте «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» Петров не снимался.