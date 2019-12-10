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Смехова с сыном, Гайдулян и другие звезды ТНТ на премьере

В Москве представили второй полнометражный фильм о приключениях правоохранителей в канун Нового года — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
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49
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49
фотографий

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера комедии Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» — второй полнометражной картины о приключениях рублевских полицейских в канун главного зимнего праздника. Фильм представили режиссер, который также написал сценарий ленты, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов и снявшиеся в комедии актеры: Сергей Бурунов, Рина Гришина, Роман Попов и Ростислав Гулбис.

Поддержать коллег и первыми увидеть продолжение истории пришли Алика Смехова с сыном, Андрей Гайдулян, Дмитрий Хрусталев, Петр Буслов, Лева из группы «Би-2», Полина Гренц, Дарья Михалкова, Анастасия Уколова, Ирина Вилкова, Карина Мишулина и многие другие.

По сюжету новой комедии сотрудники отделения полиции Барвихи готовятся встречать Новый год за городом. Однако веселье ставят под угрозу преступники, ограбившие крупное ювелирное предприятие. Рублевским полицейским предстоит вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь.

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Представляя фильм, Куликов отметил:

Наша миссия — сохранить новогоднее настроение для людей. Дать его людям, потому что мы — единственный праздничный фильм в эти новогодние праздники.
Илья Куликов

Новый фильм стал продолжением ленты «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 2018 года. Та, в свою очередь, была снята по мотивам сериала «Полицейский с Рублевки», который стартовал на канале ТНТ в 2016 году. В центре сюжета шоу — история молодого полицейского Гриши (Александр Петров), который работает в уголовном розыске в подмосковной Барвихе. В ленте «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» Петров не снимался.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая часть картины выйдет в прокат 12 декабря.

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