«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия

ТАСС, 7 декабря. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» занял шестое место в списке лучших фильмов десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из журнала The Hollywood Reporter. Об этом сообщается на сайте издания.
Маккарти написал:
Едкая, грандиозная аллегория Андрея Звягинцева принадлежит к типу фильмов, которые редко снимают на Западе <...>. Мастерство, смелость и сила этого мощного артхауса захватывают дух.
Первое место в своем рейтинге критик отдал мини-сериалу «Карлос», второе и третье — драмам «Социальная сеть» и «Внутри Льюина Дэвиса» соответственно. Оставшиеся позиции заняли картины «Выживут только любовники», «Служанка», «Однажды... в Голливуде», «Бруклин», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Привратники».
«Левиафан» вышел в 2014 году. В центре сюжета — история автослесаря Николая, который живет вместе с семьей в маленьком северном городке на берегу моря. Нечистый на руку мэр города пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных дел Николай обращается за помощью к своему другу, успешному московскому адвокату. Роли в фильме исполнили Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна Уколова.
Картина была награждена призом за лучший сценарий в Каннах, премией «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и номинирована на премию «Оскар».