«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия

ТАСС, 7 декабря. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева « Левиафан » занял шестое место в списке лучших фильмов десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из журнала The Hollywood Reporter. Об этом сообщается на сайте издания.

«Левиафан» вышел в 2014 году. В центре сюжета — история автослесаря Николая, который живет вместе с семьей в маленьком северном городке на берегу моря. Нечистый на руку мэр города пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных дел Николай обращается за помощью к своему другу, успешному московскому адвокату. Роли в фильме исполнили Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна Уколова.