Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова

Депутат Виталий Милонов стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии политик рассказал о личной жизни, в частности, затронул судьбу своей приемной дочери Евдокии, которую биологическая мать бросила в парке через восемь часов после родов.
Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды. Однако на последний (самый личный) вопрос ответили всего пять знаменитостей: Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов, Наталья Андрейченко и Татьяна Васильева.