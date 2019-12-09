Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова

Депутат Виталий Милонов стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии политик рассказал о личной жизни, в частности, затронул судьбу своей приемной дочери Евдокии, которую биологическая мать бросила в парке через восемь часов после родов.