Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх
Подборки
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
20 фильмов
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда
9 сериалов
Дорвались: «Екатерина» и еще 8 сериалов о женщинах у власти

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
9 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова

Ведущая не смогла сдержать слез во время съемок программы «Секрет на миллион»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Депутат Виталий Милонов стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии политик рассказал о личной жизни, в частности, затронул судьбу своей приемной дочери Евдокии, которую биологическая мать бросила в парке через восемь часов после родов.

История так сильно тронула ведущую передачи, что она не смогла сдержать слез.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды. Однако на последний (самый личный) вопрос ответили всего пять знаменитостей: Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов, Наталья Андрейченко и Татьяна Васильева.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Валерия Кудрявцева
Секрет на миллион
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны»
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Галкин, Ревва, Собчак на пресс-конференции премии «Муз-ТВ»
Стоцкая пришла в шоу «Секрет на миллион»
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Бывшие мужья Пугачевой раскроют ее тайны в шоу Кудрявцевой
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
Мария Кожевникова придет в 100-й выпуск шоу Леры Кудрявцевой
Ксения Собчак раскроет личные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Съемки «Дома 2» предложили перенести на бывший ядерный полигон
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры
81-летний Николай Дроздов стал героем шоу Леры Кудрявцевой
Дана Борисова снова пришла в «Секрет на миллион»
От Валерии до Канделаки: все звезды на грандиозном юбилее НТВ
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
Андрейченко раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны»
Орбакайте, Лорак, Киркоров c детьми на открытии «Новой волны»
Лера Кудрявцева вернулась на ТВ через три недели после родов
Беременной Лере Кудрявцевой нашли замену на премии «Муз-ТВ»
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Навка станет героиней шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Милонов призвал запретить выход фильма Серебренникова про Цоя
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Милонов, Мерзликин и Нилов снимутся в фильме «Ложь Матильды»
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Милонов готов защищать Самойлову на «Евровидении» с казаками
Минкульт проверил «Красавицу и чудовище» на гей-пропаганду
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Милонов придумал альтернативу «Дому 2»
Новости
Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Киноитоги 2019 года
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Собчак стала объектом жестких шуток на съемках телешоу
Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Названа лучшая актриса десятилетия
Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Назван лучший режиссер десятилетия
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США
О жизни Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
В Голливуде взялись за «Мастера и Маргариту»
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
У Volkswagen Tiguan появился конкурент за 1 100 000 рублей Китайская марка Changan выводит на российский рынок новый кроссовер CS55
Дети
Решетова вернулась к тренировкам через 2 месяца после родов Модель рассказала о своем режиме
Леди
Юлию Барановскую с ярким макияжем не узнали в сети Звезда переборщила с макияжем.
Hi-Tech
Как сканировать QR-код (3 простых способа) На смартфонах и компьютере
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь