Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу

Мартиросян в выступлении откровенно говорил о семье, фобиях и своем отношении к коллегам по шоу-бизнесу.

Мартиросян в выступлении откровенно говорил о семье, фобиях и своем отношении к коллегам по шоу-бизнесу.

Гарик Мартиросян — продюсер Comedy Club Production, телеведущий и юморист. Он играл в команде КВН «Новые армяне», работал также с командой «Утомленные солнцем». Выступал сопродюсером и сценаристом шоу «Наша Russia», фильма «Наша Russia: Яйца Судьбы». Также был ведущим таких проектов как «Минута Славы» и «Прожекторперисхилтон». С октября 2019-го ведет музыкальное шоу «Щас спою» на «Первом канале».