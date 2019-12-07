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7 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу

Коллеги и друзья побывали на сольном концерте комика

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся сольный стендап-концерт резидента Comedy Club, 45-летнего Гарика Мартиросяна. Гостями шоу стали Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Нурлан Сабуров, возлюбленная Сосо Павлиашвили Ирина Патлах и многие другие. Поддержать Мартиросяна также пришли его супруга Жанна и 15-летняя дочь Жасмин.

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Мартиросян в выступлении откровенно говорил о семье, фобиях и своем отношении к коллегам по шоу-бизнесу.

Гарик Мартиросян — продюсер Comedy Club Production, телеведущий и юморист. Он играл в команде КВН «Новые армяне», работал также с командой «Утомленные солнцем». Выступал сопродюсером и сценаристом шоу «Наша Russia», фильма «Наша Russia: Яйца Судьбы». Также был ведущим таких проектов как «Минута Славы» и «Прожекторперисхилтон». С октября 2019-го ведет музыкальное шоу «Щас спою» на «Первом канале».

Телеверсия концерта Мартиросяна выйдет 27 и 29 декабря в 22.00 на канале ТНТ.

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