Новые «Звездные войны» взбесят фанатов, считает Джей Джей Абрамс

Нам было важно не просто заново переснять вещи, которые вы уже видели, но и добавить новые элементы в историю. Мы понимали, что это взбесит одних людей, но восхитит других. Среди подобных моментов — не только новые способы демонстрировать традиционные и необходимые эпизоды: например, погони и битвы на световых мечах. Мы хотели убедиться в том, что новый фильм покажет некоторые аспекты Силы такими, какими вы их еще никогда не видели.