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6 декабря 2019, Газета.Ruновость

Новые «Звездные войны» взбесят фанатов, считает Джей Джей Абрамс

Режиссер девятого эпизода фантастической саги рассказал о готовящемся к выходу фильме
Кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Режиссер девятого фильма серии «Звездные войны» — «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — Джей Джей Абрамс в беседе с Vanity Fair отметил, что картина может не понравиться фанатам:

Нам было важно не просто заново переснять вещи, которые вы уже видели, но и добавить новые элементы в историю. Мы понимали, что это взбесит одних людей, но восхитит других. Среди подобных моментов — не только новые способы демонстрировать традиционные и необходимые эпизоды: например, погони и битвы на световых мечах. Мы хотели убедиться в том, что новый фильм покажет некоторые аспекты Силы такими, какими вы их еще никогда не видели.
Джей Джей Абрамс

Таким образом, сценаристы, по словам Абрамса, добавили новые детали в проявления Силы.

Фильм выйдет в российский прокат 19 декабря. В девятом эпизоде «Звездных войн» сыграли Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Лупита Нионго, Адам Драйвер и другие. Лента станет финальная частью трилогии о приключениях Рей, Финна и По Дамерона, которые противостоят зловещему Новому порядку. Действие фильма разворачивается спустя год после событий восьмого эпизода.

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