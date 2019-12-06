Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если ему не дадут «Оскар»

Адам Сэндлер заявил, что накажет публику «плохим фильмом», если ему не дадут премию «Оскар» за роль в криминальном триллере братьев Сэфди «Неограненные драгоценности». Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что такое заявление актер сделал после того, как на премии независимого кино Gotham Awards 2019 в Нью-Йорке уступил награду в номинации «Лучший актер» Адаму Драйверу, сыгравшему в драме «Брачная история». В эфире «Шоу Говарда Стерна» Сэндлер отметил:
Если я не получу его («Оскар». — Прим. ред.), я специально снимусь в настолько плохом фильме, что все поймут: это расплата. Вот что я сделаю.
Отметим, что 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Номинанты будут объявлены 13 января. Помимо Сэндлера, критики называют в числе потенциальных претендентов на номинцию на «Оскар» Хоакина Феникса («Джокер»), Адама Драйвера («Брачная история»), Антонио Бандераса («Боль и слава»), Роберта Де Ниро («Ирландец»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»).