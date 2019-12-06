Безрукова и Кожевникова на премьере фильма «Рождество на двоих»

В кинотеатре «Москва» прошла премьера романтической комедии Пола Фига «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк и Генри Голдингом в главных ролях.
Гостями показа стали актрисы Ирина Безрукова и Мария Кожевникова, ведущий Артур Цветков, футболист Руслан Нигматуллин, дизайнер Ольга Якубович, певица Юлия Рыбакова и другие.
События фильма «Рождество на двоих» разворачиваются в Лондоне в зимние праздники. Кейт работает эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает «неверные решения». Жизнь девушки меняется, когда она знакомится с парнем по имени Том.
Помимо Кларк и Голдинга, в фильме снялись, в частности, Эмма Томпсон (ставшая также одним из сценаристов ленты) и Мишель Йео. Примечательно, что в картине звучит музыка Джорджа Майкла, включая его суперхит Last Christmas. Именно так, кстати, в оригинале и называется комедия.
В российский прокат фильм «Рождество на двоих» вышел 5 декабря.