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6 декабря 2019, РИА Новостиновость

В новом сериале милиционера дядю Степу сделают сотрудником МЧС

Проект по мотивам стихотворения Михалкова представит передача «Спокойной ночи, малыши!»
Кадр из советского мультфильма «Дядя Степа — милиционер»

МОСКВА, 5 дек — РИА «Новости». Программа «Спокойной ночи, малыши!» представит новый сериал по мотивам стихотворения «Дядя Степа» весной 2020 года, сообщил продюсер передачи Александр Митрошенков:

Уже после апреля мы презентуем сериал по мотивам стихотворения «Дядя Степа» Сергея Михалкова. Мы сделали версию, в которой герой будет не милиционером, а сотрудником МЧС. Вместе с детьми он будет приходить на помощь, спасать в разных ситуациях.

Такой сериал, по мнению продюсера, поможет современным детям лучше понять, как вести себя в случае чрезвычайного происшествия и реагировать на опасность. «Начиная с осеннего сезона и до апреля следующего года у нас будет много выпусков, которые так или иначе связаны с юбилеем», — добавил продюсер передачи.

Программа «Спокойной ночи, малыши!» выходит в эфир с сентября 1964 года. В этом сезоне она отмечает 55-летие. Отметим, что в 1964 году также увидел свет советский мультфильм «Дядя Степа — милиционер». Сам Дядя Степа — персонаж, придуманный советским писателем Сергеем Михалковым (отцом Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского). Отличительными особенностями Дяди Степы являются очень большой рост, любовь к детям.

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