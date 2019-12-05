Сыгравший Аладдина актер признался, что его не зовут сниматься

Мена Массуд в фильме «Аладдин»

МОСКВА, 4 дек — РИА «Новости». Канадский актер с египетскими корнями Мена Массуд, который сыграл Аладдина в одноименном фильме Гая Ричи, рассказал, что после выхода картины не получил ни одного приглашения на новые пробы, сообщает Daily Beast:

Я немного устал от этого. Хочу, чтобы люди знали, что, когда вы делаете что-то вроде «Аладдина», — это не всегда признание и слава. Мена Массуд

На кастинге актер обошел больше двух тысяч претендентов на главную роль в перезапуске диснеевского мультфильма 1992 года. После выхода ленты Гая Ричи, которая заработала в прокате более миллиарда долларов, многие считали, что и Массуд очень успешен. Сам актер отметил, однако:

Люди говорят: «Он заработал миллионы, ему поступает куча предложений от режиссеров». Но нет. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел «Аладдин».

28-летний актер рассказал также о переживаниях из-за возраста и добавил, что кинематографисты недооценивают его, хоть он и начал строить карьеру десять лет назад. «Я чувствую, что еще долго буду оставаться незамеченным, так как молод. Я новичок в том смысле, что многие зрители и режиссеры впервые узнали обо мне только после роли Аладдина. Поэтому, думаю, этот образ будут видеть во мне длительное время. Придется поработать над тем, чтобы убедить всех в обратном», — объяснил Мена.

«Аладдин» Гая Ричи вышел в мае 2019 года и рассказал о молодом воре по имени Аладдин, который хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Кроме Массуда, в ленте сыграли Уилл Смит, Наоми Скотт.