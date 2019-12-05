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5 декабря 2019, Lenta.Ruновость

Бекмамбетов пообещал воскресить вселенную «Дозоров»

Режиссер планирует снова погрузиться в мир, созданный Сергеем Лукьяненко
Константин Хабенский в фильме «Дневной дозор»

Режиссер Тимур Бекмамбетов «рано или поздно» вернется к фильмам по фантастической серии «Дозоры» писателя Сергея Лукьяненко. Об этом кинематографист заявил в эфире портала TJ во «ВКонтакте». Отвечая на вопрос о том, «есть ли надежда на воскрешение вселенной „Дозоров“», он подчеркнул, что есть «не надежда, а уверенность».

По словам кинематографиста, он планирует «рассказать историю „Сумеречного дозора“». Подробности проекта Бекмамбетов не раскрыл.

Тимур Бекмамбетов снял фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» по романам Лукьяненко о мире Иных. В лентах играли Константин Хабенский, Валерий Золотухин, Владимир Меньшов, Мария Порошина, Жанна Фриске. Всего Лукьяненко написал шесть романов серии, в том числе «Сумеречный дозор», «Последний дозор», «Новый дозор» и «Шестой дозор». Ранее писатель пообещал, что появится также седьмая книга, которая станет заключительной в цикле. Рабочее название романа — «Вечный дозор».

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