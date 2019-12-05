Бекмамбетов пообещал воскресить вселенную «Дозоров»

Режиссер Тимур Бекмамбетов «рано или поздно» вернется к фильмам по фантастической серии «Дозоры» писателя Сергея Лукьяненко. Об этом кинематографист заявил в эфире портала TJ во «ВКонтакте». Отвечая на вопрос о том, «есть ли надежда на воскрешение вселенной „Дозоров“», он подчеркнул, что есть «не надежда, а уверенность».