Бекмамбетов пообещал воскресить вселенную «Дозоров»

Режиссер Тимур Бекмамбетов «рано или поздно» вернется к фильмам по фантастической серии «Дозоры» писателя Сергея Лукьяненко. Об этом кинематографист заявил в эфире портала TJ во «ВКонтакте». Отвечая на вопрос о том, «есть ли надежда на воскрешение вселенной „Дозоров“», он подчеркнул, что есть «не надежда, а уверенность».
Тимур Бекмамбетов снял фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» по романам Лукьяненко о мире Иных. В лентах играли Константин Хабенский, Валерий Золотухин, Владимир Меньшов, Мария Порошина, Жанна Фриске. Всего Лукьяненко написал шесть романов серии, в том числе «Сумеречный дозор», «Последний дозор», «Новый дозор» и «Шестой дозор». Ранее писатель пообещал, что появится также седьмая книга, которая станет заключительной в цикле. Рабочее название романа — «Вечный дозор».