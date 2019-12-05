Кинокритики США назвали лучший фильм года

МОСКВА, 4 дек — РИА «Новости». Лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США стал «Ирландец» Мартина Скорсезе, сообщает The Guardian. Лента о гангстерах с Аль Пачино и Робертом Де Ниро также отмечена за лучший адаптированный сценарий, который написал Стивен Зеллиан.
В номинации «Лучший режиссер» победил Квентин Тарантино с фильмом «Однажды… в Голливуде». Лучшим актером стал Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»), а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер («Джуди»). Что касается лучших ролей второго плана, то титулы лучших получили Брэд Питт («Однажды... в Голливуде») и Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»).
Часто успех у кинокритиков говорит о высоких шансах на премию «Оскар», напоминает издание. Так, по крайней мере, произошло с фильмом «Зеленая книга» (2018).
Награды будут вручены лауреатам на торжественной церемонии 8 января 2020 года в Нью-Йорке.