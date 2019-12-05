Кинокритики США назвали лучший фильм года

Кадр из фильма «Ирландец»

МОСКВА, 4 дек — РИА «Новости». Лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков США стал «Ирландец» Мартина Скорсезе, сообщает The Guardian. Лента о гангстерах с Аль Пачино и Робертом Де Ниро также отмечена за лучший адаптированный сценарий, который написал Стивен Зеллиан.

Часто успех у кинокритиков говорит о высоких шансах на премию «Оскар», напоминает издание. Так, по крайней мере, произошло с фильмом «Зеленая книга» (2018).