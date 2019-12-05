Назван любимый новогодний фильм россиян

Аналитики «Кино Mail.ru» изучили все ленты — как отечественные, так и зарубежные, действие которых происходит в Новый год, и выявили те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных.

Интересно, что в первую десятку списка, учитывающего количество оценок и рейтинг фильмов, не смогла попасть ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет, в том числе, например, ни один фильм популярной франшизы «Елки». В связи с этим «Кино Mail.ru» составил также рейтинг российских новогодних картин 21-го века.