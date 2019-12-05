Назван любимый новогодний фильм россиян

Аналитики «Кино Mail.ru» изучили все ленты — как отечественные, так и зарубежные, действие которых происходит в Новый год, и выявили те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных.
Полученный таким образом рейтинг любимых новогодних фильмов всех времен возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако на втором месте оказалась голливудская лента — семейная комедия Криса Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще одна рязановская комедия — «Карнавальная ночь» 1956 года с Людмилой Гурченко, исполняющей знаменитую песню про пять минут.
В топ-10 лучших новогодних фильмов всех времен, по мнению россиян, также вошли: «Чародеи» (советская комедия 1982 года заняла четвертое место), «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (сиквел о новых приключениях самостоятельного Кевина МакКалистера расположился на пятом месте), «Реальная любовь» (6-е место), «Отпуск по обмену» (7-е место), «Приходи на меня посмотреть» (8-е место), «Дневник Бриджит Джонс» (9-е место) и «Неспящие в Сиэтле» (10-е место).
Топ-5 возглавила уже ставшая классикой лента 2000 года «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. На втором месте оказалась романтическая комедия «Тариф новогодний». На третьем — первый фильм серии «Елки». Четвертое место — у лирической комедии «С Новым годом, мамы!», а пятое — у фильма «Елки 3».