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5 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Назван любимый новогодний фильм россиян

Совсем скоро телевизоры захлестнет волна фильмов о главном празднике года. По этому случаю проект «Кино Mail.ru» составил рейтинги любимых новогодних фильмов всех времен.

Аналитики «Кино Mail.ru» изучили все ленты — как отечественные, так и зарубежные, действие которых происходит в Новый год, и выявили те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных.

Полученный таким образом рейтинг любимых новогодних фильмов всех времен возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако на втором месте оказалась голливудская лента — семейная комедия Криса Коламбуса «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще одна рязановская комедия — «Карнавальная ночь» 1956 года с Людмилой Гурченко, исполняющей знаменитую песню про пять минут.

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В топ-10 лучших новогодних фильмов всех времен, по мнению россиян, также вошли: «Чародеи» (советская комедия 1982 года заняла четвертое место), «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (сиквел о новых приключениях самостоятельного Кевина МакКалистера расположился на пятом месте), «Реальная любовь» (6-е место), «Отпуск по обмену» (7-е место), «Приходи на меня посмотреть» (8-е место), «Дневник Бриджит Джонс» (9-е место) и «Неспящие в Сиэтле» (10-е место).

Интересно, что в первую десятку списка, учитывающего количество оценок и рейтинг фильмов, не смогла попасть ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет, в том числе, например, ни один фильм популярной франшизы «Елки». В связи с этим «Кино Mail.ru» составил также рейтинг российских новогодних картин 21-го века.

Топ-5 возглавила уже ставшая классикой лента 2000 года «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. На втором месте оказалась романтическая комедия «Тариф новогодний». На третьем — первый фильм серии «Елки». Четвертое место — у лирической комедии «С Новым годом, мамы!», а пятое — у фильма «Елки 3».

Главные фильмы зимы 2019—2020
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