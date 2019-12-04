Прилучный, Матвеев, Янковский презентовали совместный фильм

Лента расскажет о событиях, которые происходили в России в период между 1814 и 1826 годами. Воодушевленные победой над Наполеоном офицеры вернулись на Родину и готовы на все ради высокой цели — свободы и равенства в своей стране. В центре истории — попытка государственного переворота, которую устроили декабристы в 1825 году в Санкт-Петербурге. Павел Прилучный, сыгравший Павла Пестеля, отметил: