Прилучный, Матвеев, Янковский презентовали совместный фильм

На «Мосфильме» прошла презентация исторической драмы о декабристах «Союз спасения». Фильм представили режиссер Андрей Кравчук («Адмиралъ»), продюсер Константин Эрнст, актеры Павел Прилучный, Максим Матвеев, Иван Янковский, Антон Шагин, Игорь Петренко, Леонид Бичевин, Александр Устюгов.
Лента расскажет о событиях, которые происходили в России в период между 1814 и 1826 годами. Воодушевленные победой над Наполеоном офицеры вернулись на Родину и готовы на все ради высокой цели — свободы и равенства в своей стране. В центре истории — попытка государственного переворота, которую устроили декабристы в 1825 году в Санкт-Петербурге. Павел Прилучный, сыгравший Павла Пестеля, отметил:
Это мой первый исторический проект. Впервые у моего героя нет любовной линии. Он фанатик, а любовь всегда отвлекает от дела. Его задача — фанатичное достижение своей цели.
Ивану Янковскому досталась роль Михаила Бестужева-Рюмина. По словам актера, он счастлив, что над фильмом работала очень талантливая команда. Иван добавил:
Это удивительная история, если взглянуть на нее не с привычной точки зрения, которую мы помним со школы.
В масштабной картине также задействованы Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Иван Колесников, Виталий Кищенко, Александр Домогаров. Сценарий написал Никита Высоцкий.
Премьера фильма состоится 26 декабря.