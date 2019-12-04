Дуэйн Джонсон представил новую часть «Джуманджи» в Париже

Новый блокбастер — сиквел картины 2017 года « Джуманджи: Зов джунглей » о зловещей и слишком реальной игре.

В новой части истории героям приходится вернуться в опасный игровой мир, чтобы спасти одного из друзей. Но оказывается, что в Джуманджи теперь новые правила, и все идет не по плану.