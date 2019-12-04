Дуэйн Джонсон представил новую часть «Джуманджи» в Париже

В Париже прошла премьера фэнтези «Джуманджи: Новый уровень». На красной дорожке картину представили режиссер Джейк Кэздан («Очень плохая училка») и исполнившие главные роли Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк и Кевин Харт.
Новый блокбастер — сиквел картины 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей» о зловещей и слишком реальной игре.
В новой части истории героям приходится вернуться в опасный игровой мир, чтобы спасти одного из друзей. Но оказывается, что в Джуманджи теперь новые правила, и все идет не по плану.
В фильме также снимались Дэнни ДеВито, Аквафина, Ник Джонас. В российский прокат лента выходит 12 декабря.