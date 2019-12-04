Лолита, Бузова, Лещенко на премии музыкального канала

В Москве прошла церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой хит 2019» телеканала Music Box Gold. Гостями и лауреатами мероприятия стали Анита Цой, Бари Алибасов, Виталий Гогунский, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Родион Газманов, Юлия Зиверт и другие. Вели вечер Лолита Милявская и Николай Басков.
Ольга Бузова, которая получила награду как лучшая певица, попыталась сделать комплимент Льву Лещенко, после которого выступала, но ошиблась в фамилии исполнителя. Звезду цитирует «Комсомольская правда»:
У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко.
Ольгу никто из ведущих не поправил и акцентировать внимание на ошибке не стал, сама она, судя по всему, оплошность не заметила и продолжила выступление.
Отметим, Music Box Gold начал вещание в 2003 году. В эфире канала можно услышать только проверенные временем хиты.