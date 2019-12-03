Боярская, Пегова, Машков признаны лучшими актерами театра

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Главные награды

«Лучшим режиссером» стал художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников, который обошел Романа Виктюка и Андрея Кончаловского и получил приз за постановку «Барокко» 2018 года. Режиссер не смог получить премию лично, за него награду забрал директор «Гоголь-Центра» Алексей Кабешев.

Премию как исполнитель лучшей мужской роли в постановке «Матросская тишина» в Театре Олега Табакова получил Владимир Машков. Актер отметил, находясь на сцене:

Это, конечно, большой праздник, я благодарю всех наших любимых зрителей, без которых театр бессмысленен. Только зрителем мы и живем, и подпитываем нашу любовь. Владимир Машков

Исполнительницей лучшей женской роли была признана Елизавета Боярская за роль Марины Цветаевой в спектакле «1926» Филармонии им. Шостаковича. Артистка не смогла присутствовать на церемонии, поскольку находится на гастролях. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила зрителей за поддержку:

Спектакль еще совсем новый, мы сыграли его не больше 15 раз, но я очень рада, что уже на таком этапе вы его поддерживаете. Елизавета Боярская

Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Ирина Пегова за роль в постановке «Бег» МХТ им. Чехова. В аналогичной мужской номинации победителем был назван Константин Райкин за роль в спектакле «Дон Жуан» театра «Сатирикон». Райкин также был вынужден пропустить премию из-за гастролей. Он отметил по видеосвязи: «Я опираюсь на своих замечательных коллег по этому спектаклю, если бы не было Тимофея Трибунцева, не было бы моего второго плана. <...> Я благодарен ему и многим другим коллегам-мастерам».

Почетные премии

Премия «Звезда театрала — 2019» в номинации «Легенда сцены» вручена певице Тамаре Синявской, актеру театра и кино Василию Лановому, а также художественному руководителю Московского театра «У Никитских ворот» Марку Розовскому.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева подучила статуэтку в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» за фильм «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. Аналогичную награду в мужской номинации получил Олег Меньшиков за ленту «Гоголь. Страшная месть» Егора Баранова.