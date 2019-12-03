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3 декабря 2019, ТАССновость

Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи

В интервью «Первому каналу» певица рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме
Алла Пугачева | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков по-прежнему не готов снять в своем фильме народную артистку СССР Аллу Пугачеву в амплуа комической старухи. Слова Михалкова ТАСС привели в пресс-службе режиссера:

Милая Алла. Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой, как всегда. А уж старуху-то сыграть ты всегда успеешь, это дело наживное.
Никита Михалков

Комментарий стал ответом Михалкова на высказывание певицы: ранее в интервью «Первому каналу» Пугачева рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме:

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Никита Сергеевич мне обещал, что он меня снимет только в роли комической старухи. И когда я ему напоминаю, он мне говорит: «Ты стань сначала старухой, а потом уже напоминай мне».

При этом певица считает, что при помощи грима она может перевоплотиться и в «дряхлую старушонку, и в очень юную девчонку». Она предложила «сделать такой фильм — с детства до старости, комедию хорошую».

Алла Пугачева — лауреат Государственной премии РФ (1995), певица, исполнительница песен «Миллион алых роз», «Арлекино», «Эй вы, там, наверху!» и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки. В 2019 году певице исполнилось 70 лет. В честь юбилея певица выступила с концертом в Кремле, который получил киноверсию, которая вышла в прокат 31 октября. Ее смогли увидеть зрители всей страны.

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