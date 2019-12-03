Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков по-прежнему не готов снять в своем фильме народную артистку СССР Аллу Пугачеву в амплуа комической старухи. Слова Михалкова ТАСС привели в пресс-службе режиссера:

Милая Алла. Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой, как всегда. А уж старуху-то сыграть ты всегда успеешь, это дело наживное. Никита Михалков

Комментарий стал ответом Михалкова на высказывание певицы: ранее в интервью «Первому каналу» Пугачева рассказала об обещании режиссера снять ее в фильме:

Никита Сергеевич мне обещал, что он меня снимет только в роли комической старухи. И когда я ему напоминаю, он мне говорит: «Ты стань сначала старухой, а потом уже напоминай мне».

При этом певица считает, что при помощи грима она может перевоплотиться и в «дряхлую старушонку, и в очень юную девчонку». Она предложила «сделать такой фильм — с детства до старости, комедию хорошую».