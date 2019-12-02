Эрнст, Кошкина, Меньшов на премьере драмы с Камбербэтчем

События драмы разворачиваются в Америке конца XIX — начала XX века.

В центре сюжета картины, основанной на реальных событиях, — противостояние великих изобретателей, промышленников, инженеров: Томаса Эдисона, Джорджа Вестингауза и Николы Теслы. В мировой истории эта борьба получила название «война токов».