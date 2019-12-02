Эрнст, Кошкина, Меньшов на премьере драмы с Камбербэтчем

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера исторической драмы «Война токов». Картину представил ее продюсер Тимур Бекмамбетов. Выход фильма в российский прокат поддержали Владимир Меньшов, Константин Эрнст, Яна Кошкина, Анна Котова-Дерябина и другие звезды.
События драмы разворачиваются в Америке конца XIX — начала XX века.
В центре сюжета картины, основанной на реальных событиях, — противостояние великих изобретателей, промышленников, инженеров: Томаса Эдисона, Джорджа Вестингауза и Николы Теслы. В мировой истории эта борьба получила название «война токов».
Роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Том Холланд, Николас Холт и Кэтрин Уотерстон. Режиссером стал Альфонсо Гомес-Рехон («Американская история ужасов»).
В российский прокат «Война токов» выйдет 5 декабря.