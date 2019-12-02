Ходченкова, Петров, Козловский на вручении премии в Лондоне

Впервые премия «Золотой единорог» была вручена в 2016 году. С тех пор церемония награждения проходит ежегодно в Лондоне. Представленные на конкурс работы оценивают отдельные комиссии жюри: международное жюри отбирает и награждает победителей среди российских талантов, в то время как российское жюри отмечает достижения кинематографистов из всех стран мира, снимающих фильмы на российскую тематику.