Ходченкова, Петров, Козловский на вручении премии в Лондоне

В Лондоне церемонией вручения премии The Golden Unicorn («Золотой единорог») завершилась Неделя российского кино, в рамках которой международное жюри выбирает лучшие российские фильмы.
Ведущими вечера стали Светлана Ходченкова и Михаил Зыгарь. Церемонию посетили также Данила Козловский, ставший в этом году председателем российского жюри, основатель и генеральный продюсер премии Филип Перкон. В качестве гостей и участников на вечере присутствовали актеры Александр Петров, Равшана Куркова, Агата Муцениеце, Дарья Мороз, Марина Зудина, Дмитрий Дюжев, Ольга Сутулова, Янина Студилина, режиссеры Алексей Учитель, Александр Велединский и многие другие.
Лучшим фильмом была признана драма «Ван Гоги» Сергея Ливнева. В других номинациях были отмечены картины «Юморист» («Лучший сценарий»), «Дело Собчака» («Лучший документальный фильм»). Индивидуальные награды получили Алена Михайлова («Лучший восходящий талант» за роль в фильме «Люби их всех»), Анна Михалкова («Лучшая актриса», фильм «Давай разведемся!»). 13-летняя Мария Лобанова, исполнившая главную роль в фильме «Успех» вместе с Романом Курцыным и Юлией Снигирь, удостоилась приза генерального продюсера.
Впервые премия «Золотой единорог» была вручена в 2016 году. С тех пор церемония награждения проходит ежегодно в Лондоне. Представленные на конкурс работы оценивают отдельные комиссии жюри: международное жюри отбирает и награждает победителей среди российских талантов, в то время как российское жюри отмечает достижения кинематографистов из всех стран мира, снимающих фильмы на российскую тематику.