Пегова стала брюнеткой ради новой роли

Ирина Пегова завершила съемки в новой картине «Взрослые люди». Заключительные сцены с актрисой отсняли в Ялте, снимками с площадки звезда поделилась в инстаграме. Для роли Пегова сильно изменилась: она стала брюнеткой, надев парик, и перевоплотилась в «роковую» женщину.
Пегова не стала уточнять детали сюжета новой ленты, но отметила:
Кого я играю, будет понятно только в конце фильма, сейчас об этом знать вам совсем не нужно, главное — я была для себя очень непривычная и необычная! Спасибо за мои образы.
В комментариях к одному из постов актриса добавила, что фильм, скорее всего, будет готов к «Кинотавру».
Ирина Пегова известна ролями в фильмах и сериалах «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Домашний арест», «Экипаж», «СуперБобровы» и многие другие. В ближайшее время актрису можно будет увидеть в сериалах «Цыпленок жареный», «Казанова», фильме «От печали до радости».