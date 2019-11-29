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29 ноября 2019, Кино Mail.ruновостьСъемки

Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак приступила к работе над вторым сезоном нашумевшего сериала, показанного на «Первом канале»

Украинский режиссер Оксана Байрак работает над вторым сезоном мелодраматического сериала «Ничто не случается дважды». О съемках новых эпизодов постановщица сообщила в инстаграме, опубликовав небольшой тизер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Работа над новым сезоном телесаги, в которой рассказывается история нескольких поколений семей военных, стартовала в сентябре 2019 года. Планируется выпустить восемь эпизодов. Съемки проходят на Украине, в Грузии и Турции, пишет TV Mag.

В новых эпизодах появятся Антон Батырев, Надежда Мейхер-Грановская и другие актеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что заключительные серии «Ничто не случается дважды» вышли в эфир «Первого канала» 28 ноября. Мелодрама состояла из 16 эпизодов.

Премьера второго сезона сериала на украинском телеканале СТБ ожидается весной 2020 года. Покажет ли теледраму российский «Первый канал», пока неизвестно.

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Кадры из первого сезона сериала «Ничто не случается дважды»
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