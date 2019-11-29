Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»

Украинский режиссер Оксана Байрак работает над вторым сезоном мелодраматического сериала «Ничто не случается дважды». О съемках новых эпизодов постановщица сообщила в инстаграме, опубликовав небольшой тизер.
Работа над новым сезоном телесаги, в которой рассказывается история нескольких поколений семей военных, стартовала в сентябре 2019 года. Планируется выпустить восемь эпизодов. Съемки проходят на Украине, в Грузии и Турции, пишет TV Mag.
В новых эпизодах появятся Антон Батырев, Надежда Мейхер-Грановская и другие актеры.
Отметим, что заключительные серии «Ничто не случается дважды» вышли в эфир «Первого канала» 28 ноября. Мелодрама состояла из 16 эпизодов.
Премьера второго сезона сериала на украинском телеканале СТБ ожидается весной 2020 года. Покажет ли теледраму российский «Первый канал», пока неизвестно.
Кадры из первого сезона сериала «Ничто не случается дважды»