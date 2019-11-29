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29 ноября 2019, Кино Mail.ruновость

«Ну не нравится — не смотрите»: Боярская — о цензуре в кино

Актриса считает, что режиссерам необходима определенная свобода
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33-летняя Елизавета Боярская поделилась мнением о свободе в театре и кинематографе, а также рассказала, что думает о цензуре в творчестве. В интервью Elle актриса отметила:

И театр, и кино остаются прекрасной платформой для художественных высказываний. Другое дело, что есть федеральные каналы, где не всегда свобода художника может торжествовать — даже в случае строгого цензурирования речи, курения, каких-то совсем простых вещей. Но сейчас появилось много интернет-платформ, где не существует никакой цензуры.
Елизавета Боярская
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Боярская подчеркнула, говоря о практике вырезания из фильмов «спорных» и откровенных сцен, что режиссеру, чтобы полноценно воплотить свою идею, необходима определенная свобода. По мнению акрисы, художник имеет право на высказывание в той форме, в которой считает нужным. Кроме того, в эпоху интернета полную версию фильма, «порезанного» для проката, все равно всегда можно найти в сети. Боярская добавила:

Слава богу, пока мы не докатились до цензуры советских времен — и, я надеюсь, не докатимся. <...> Ну не нравится — не смотрите. Но все должно быть для всех.

Елизавета Боярская, отметим, играет в театре МДТ в Санкт-Петербурге. Она снималась в фильмах и сериалах «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Статус: Свободен», «Матч», «С Новым годом, мамы!», «Анна Каренина», «Контрибуция», «Ворона».

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