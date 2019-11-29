«Ну не нравится — не смотрите»: Боярская — о цензуре в кино

33-летняя Елизавета Боярская поделилась мнением о свободе в театре и кинематографе, а также рассказала, что думает о цензуре в творчестве. В интервью Elle актриса отметила:

И театр, и кино остаются прекрасной платформой для художественных высказываний. Другое дело, что есть федеральные каналы, где не всегда свобода художника может торжествовать — даже в случае строгого цензурирования речи, курения, каких-то совсем простых вещей. Но сейчас появилось много интернет-платформ, где не существует никакой цензуры.

Боярская подчеркнула, говоря о практике вырезания из фильмов «спорных» и откровенных сцен, что режиссеру, чтобы полноценно воплотить свою идею, необходима определенная свобода. По мнению акрисы, художник имеет право на высказывание в той форме, в которой считает нужным. Кроме того, в эпоху интернета полную версию фильма, «порезанного» для проката, все равно всегда можно найти в сети. Боярская добавила: