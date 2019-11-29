10-летняя актриса рассказала о совете, который дал ей ДиКаприо

Джулия Баттерз и Леонардо ДиКаприо в фильме «Однажды… в Голливуде»

МОСКВА, 29 ноя — РИА «Новости». Джулия Баттерз, сыгравшая юную актрису Труди Фрэйзер на съемках вестерна в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», рассказала в интервью The Hollywood Reporter, какой совет ей дал партнер по площадке — Леонардо ДиКаприо.

Готовясь к роли, 10-летняя актриса не знала, что ДиКаприо — звезда, и не боялась с ним общаться. По словам девочки, артист вел себя во время съемок очень профессионально, а между сценами общался с ней:

Мы много о чем говорили. Говорили о том, как он в детстве играл в кино. Он сказал мне, что нужно всегда оставаться профессиональным и сконцентрированным, когда работаешь. Он сказал: «Ты, я вижу, уже это поняла».

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Что касается работы с Квентином Тарантино, девочка вспомнила, что он любил повторять, что ее персонаж — это и есть она. «Это ты: ты — герой фильма. Я написал сценарий, но именно тебе решать, какой ты будешь». Джулия добавила также, что несколько реплик ее героини Тарантино «позаимствовал» у самой юной актрисы.

Джулия Баттерз ранее играла в сериале «Американская домохозяйка», в котором ее и заметил Тарантино. 10-летняя актриса рассказала, что пока не видела других фильмов режиссера, а когда была на показе «Однажды... в Голливуде», пропустила конец и сцену, когда дублер героя Леонардо ДиКаприо Клифф Бут (Брэд Питт) подвозит девушку-хиппи.