Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке

Знаете ли вы, что россияне за год съедают 25 млрд пельменей? Это более 175 штук на человека в год — или один пельмень за два дня. Вчера я значительно улучшила эту статистику. Во время съемок кулинарной передачи про изготовление этого популярного блюда я объехала десять ресторанов Москвы, пообщалась с поварами, снялась в десятках дублей. Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите — жизнь актера легкая.