Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке

Юлия Михалкова побила собственный рекорд по поеданию пельменей. Актрисе пришлось съесть за день 58 пельменей во время съемок кулинарной передачи. Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» побывала в десяти ресторанах Москвы и провела дегустацию блюда. Об этом она рассказала в инстаграме:
Знаете ли вы, что россияне за год съедают 25 млрд пельменей? Это более 175 штук на человека в год — или один пельмень за два дня. Вчера я значительно улучшила эту статистику. Во время съемок кулинарной передачи про изготовление этого популярного блюда я объехала десять ресторанов Москвы, пообщалась с поварами, снялась в десятках дублей. Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите — жизнь актера легкая.
Михалкова не уточнила, в какой именно кулинарной передаче снималась.
Напомним, недавно Юлия объявила об уходе из «Уральских пельменей». Актриса отметила, что решение не было спонтанным. По словам Михалковой, она в шоу «достигла потолка».
«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС. Одним из участников проекта является Вячеслав Мясников. В нулевых в одноименной команде КВН играл Сергей Светлаков.