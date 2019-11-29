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29 ноября 2019, Комсомольская правдановость

Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке

Юлия Михалкова приняла участие в кулинарном шоу
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Юлия Михалкова побила собственный рекорд по поеданию пельменей. Актрисе пришлось съесть за день 58 пельменей во время съемок кулинарной передачи. Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» побывала в десяти ресторанах Москвы и провела дегустацию блюда. Об этом она рассказала в инстаграме:

Знаете ли вы, что россияне за год съедают 25 млрд пельменей? Это более 175 штук на человека в год — или один пельмень за два дня. Вчера я значительно улучшила эту статистику. Во время съемок кулинарной передачи про изготовление этого популярного блюда я объехала десять ресторанов Москвы, пообщалась с поварами, снялась в десятках дублей. Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите — жизнь актера легкая.
Юлия Михалкова

Михалкова не уточнила, в какой именно кулинарной передаче снималась.

Напомним, недавно Юлия объявила об уходе из «Уральских пельменей». Актриса отметила, что решение не было спонтанным. По словам Михалковой, она в шоу «достигла потолка».

«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС. Одним из участников проекта является Вячеслав Мясников. В нулевых в одноименной команде КВН играл Сергей Светлаков.

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