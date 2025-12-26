Михаилу Боярскому — 76. Посмотрите, как он поет

«Дрессировщик (Ап!)»
Практически неузнаваемый Михаил Боярский — еще без шляпы, но уже с обильной растительностью на лице, — в цирковом антураже. И это знаменитое — А-а-а-ап! Можно слушать бесконечно.
«Рыжий конь»
Бодрый мотив, чудеса монтажа и Боярский, скачущий на коне мимо трамваев и недоумевающих прохожих.
«Лето без тебя»
Одна из главных песен эпохи советского диско, которая больше всего запомнилась именно в исполнении Михаила Боярского.
«Песня о вещах»
Забавный текст и ретро-аранжировка в лучших традициях студии «Мелодия» — повышаем градус ностальгии.
«Сивка-бурка»
Вы удивитесь, насколько Боярскому идет лыжный костюм. Впрочем, Михаилу Боярскому идет решительно все, и если вы внимательно посмотрели все клипы, вы уже в этом убедились.
P.S. Песни из фильмов
Ну и конечно, нетленную классику никто не отменял. Освежите в памяти мотив «Ланфрен-ланфра» и вслед за Д'Артаньяном шепните судьбе «мерси боку».