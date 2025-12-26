Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михаилу Боярскому — 76. Посмотрите, как он поет

В честь дня рождения актера, известного своим выдающимся вокалом, Кино Mail напевает и танцует вместе с именинником

«Дрессировщик (Ап!)»

Практически неузнаваемый Михаил Боярский — еще без шляпы, но уже с обильной растительностью на лице, — в цирковом антураже. И это знаменитое — А-а-а-ап! Можно слушать бесконечно.

«Рыжий конь»

Бодрый мотив, чудеса монтажа и Боярский, скачущий на коне мимо трамваев и недоумевающих прохожих.

«Лето без тебя»

Одна из главных песен эпохи советского диско, которая больше всего запомнилась именно в исполнении Михаила Боярского.

«Песня о вещах»

Забавный текст и ретро-аранжировка в лучших традициях студии «Мелодия» — повышаем градус ностальгии.

«Сивка-бурка»

Вы удивитесь, насколько Боярскому идет лыжный костюм. Впрочем, Михаилу Боярскому идет решительно все, и если вы внимательно посмотрели все клипы, вы уже в этом убедились.

P.S. Песни из фильмов

Ну и конечно, нетленную классику никто не отменял. Освежите в памяти мотив «Ланфрен-ланфра» и вслед за Д'Артаньяном шепните судьбе «мерси боку».