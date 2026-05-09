В Вене элитные части CC удерживали Имперский мост, не давая катерам продвинуться выше по реке. Юматов вместе с другими матросами высадился на берег, и они взяли мост врукопашную: «Мы шли на бронекатерах. Прошли Румынию, Венгрию… Это был уже апрель, конец войны — венская операция. Подходим к последнему мосту, все мосты через Вену взорваны… Туман… Авиация "не работает"… Мы уткнулись носом в бык, то есть встали посредине моста, по которому в это время отступала танковая дивизия СС "Мертвая голова". Оба берега у немцев. Причалили, матросы забросили "кошки" и по канатам забрались туда. Мальчишки по 19–20 лет, самому старшему, по-моему, было лет 25. Пробрались туда, взяли гранаты-связки и под танки! Паника… Переполох… Радист успел на катере отстучать: "Матросы захватили мост". И наши в этот туман бросили десант и захватили мост полностью. Таким образом была взята Вена…».