Монике Беллуччи — 61: самые страстные фото и роли итальянской дивы

Карьера модели вместо юридического образования
Моника Беллуччи родилась в небольшом итальянском городке Читта-ди-Кастелло в семье фермера и художницы. С ранних лет она мечтала о серьезной профессии юриста и твердо шла к своей цели. Чтобы заработать на обучение в престижном Университете Перуджи, Беллучи в 16 лет начала работу модели.
В итоге именно этот бизнес и поглотил будущую звезду — в 24 года она уехала в Милан, где подписала контракт с известным на весь мир модельным агентством Elite Model Management и уже через год стала работать с популярными модными брендами и появляться на обложках глянцевых журналов.
Первые роли и встреча с Касселем
Помимо головокружительной карьеры модели, Беллуччи удалось добиться успеха и в киноиндустрии. В 1990 году она дебютировала в небольших эпизодических ролях сразу в нескольких итальянских фильмах, а в 1992 году уже получила роль у мэтра Фрэнсиса Форда Копполы в его «Дракуле».
Через несколько лет она снялась у французского режиссера Жиля Мимуни в любовной драме «Квартира», за свою роль она удостоилась премии «Сезар», а на съемках познакомилась с Венсаном Касселем, своим будущим супругом.
Пик карьеры и развод
Моника Беллуччи, у которой не особо сложились отношения с голливудским кинематографом, сосредоточилась на европейском кино, подходя к выбору проектов смело и требовательно. Взять хотя бы ее скандальные роли в фильмах «Малена» и «Необратимость», где актрисе пришлось сниматься в крайне жестоких и откровенных сценах.
Также среди ее самых запоминающихся работ — Мария Магдалина в «Страстях Христовых», коварная куртизанка Сильвия в «Братстве волка», Зеркальная королева в «Братьях Гримм» и, конечно же, блистательная египетская царица Клеопатра в «Астериксе и Обеликсе».
В 1999 году Беллуччи вышла замуж за одного из самых известных французских актеров — Венсана Касселя, с которым также снялась в нескольких картинах.
Женщина Бонда
В 2015 году на экраны вышла очередная часть бондианы, «007: Спектр», где 50-летняя на момент съемок Беллуччи сыграла вдову убитого агентом 007 ассасина, став таким образом первой за всю историю франшизы зрелой женщиной Бонда.
По-прежнему требовательная и избирательная в выборе ролей, в последние годы Беллуччи поработала с Эмиром Кустурицей (в драме о войне в Боснии и Герцеговине «По Млечному пути») и Дэвидом Линчем — в продолжении легендарного «Твин Пикса», ставшем одним из самых обсуждаемых событий 2017 года.
На 76-м кинофестивале в Венеции состоялся специальный показ перемонтированной версии фильма Гаспара Ноэ «Необратимость», на время воссоединивший бывших супругов Беллуччи и Касселя.
«Еще одно приключение»
В 2023 году у поклонников появилась возможность порадоваться за наладившую личную жизнь актрису: в ответ на вопрос о приписываемом ей романе с режиссером Тимом Бертоном кинодива рассказала, что она влюблена и очень счастлива.
Что я могу сказать? Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я люблю его. Начинается еще одно приключение.
Увы, приключение закончилось осенью 2025 года, однако с Бертоном у актрисы сложился не только романтический, но и творческий союз: режиссер снял ее в продолжении собственного кинохита – фильме «Битлджус 2».