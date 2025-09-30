Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Монике Беллуччи — 61: самые страстные фото и роли итальянской дивы

Рассматриваем кадры с итальянской кинодивой и признанной красавицей и вспоминаем ее лучшие роли
Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Карьера модели вместо юридического образования

Моника Беллуччи родилась в небольшом итальянском городке Читта-ди-Кастелло в семье фермера и художницы. С ранних лет она мечтала о серьезной профессии юриста и твердо шла к своей цели. Чтобы заработать на обучение в престижном Университете Перуджи, Беллучи в 16 лет начала работу модели.

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Rex / Fotodom.ru

В итоге именно этот бизнес и поглотил будущую звезду — в 24 года она уехала в Милан, где подписала контракт с известным на весь мир модельным агентством Elite Model Management и уже через год стала работать с популярными модными брендами и появляться на обложках глянцевых журналов.

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Rex / Fotodom.ru
Беллуччи уже долгие годы является музой итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, а самые влиятельные мужские журналы не раз признавали ее одной из самых красивых и привлекательных женщин планеты.

Первые роли и встреча с Касселем

С Венсаном Касселем в фильме «Квартира»
С Венсаном Касселем в фильме «Квартира»

Помимо головокружительной карьеры модели, Беллуччи удалось добиться успеха и в киноиндустрии. В 1990 году она дебютировала в небольших эпизодических ролях сразу в нескольких итальянских фильмах, а в 1992 году уже получила роль у мэтра Фрэнсиса Форда Копполы в его «Дракуле».

Через несколько лет она снялась у французского режиссера Жиля Мимуни в любовной драме «Квартира», за свою роль она удостоилась премии «Сезар», а на съемках познакомилась с Венсаном Касселем, своим будущим супругом.

С Венсаном Касселем в фильме «Доберман»
С Венсаном Касселем в фильме «Доберман»

Пик карьеры и развод

В фильме «Пристрели их»
В фильме «Пристрели их»Источник: Rex / Fotodom.ru

Моника Беллуччи, у которой не особо сложились отношения с голливудским кинематографом, сосредоточилась на европейском кино, подходя к выбору проектов смело и требовательно. Взять хотя бы ее скандальные роли в фильмах «Малена» и «Необратимость», где актрисе пришлось сниматься в крайне жестоких и откровенных сценах.

«Малена»
«Малена»
Моника Беллуччи в фильме «Необратимость»
Моника Беллуччи в фильме «Необратимость»

Также среди ее самых запоминающихся работ — Мария Магдалина в «Страстях Христовых», коварная куртизанка Сильвия в «Братстве волка», Зеркальная королева в «Братьях Гримм» и, конечно же, блистательная египетская царица Клеопатра в «Астериксе и Обеликсе».

«Страсти Христовы»
«Страсти Христовы»
«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра »
«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра »
«Матрица: Перезагрузка»
«Матрица: Перезагрузка»Источник: Rex / Fotodom.ru

В 1999 году Беллуччи вышла замуж за одного из самых известных французских актеров — Венсана Касселя, с которым также снялась в нескольких картинах.

Их союз называли одним из самых красивых и крепких в актерской среде, однако спустя 14 лет отношений звезды объявили о расставании. В браке у супругов родились две дочери — Дева и Леони.

Женщина Бонда

В 2015 году на экраны вышла очередная часть бондианы, «007: Спектр», где 50-летняя на момент съемок Беллуччи сыграла вдову убитого агентом 007 ассасина, став таким образом первой за всю историю франшизы зрелой женщиной Бонда.

Моника Беллуччи и Дэниэл Крэйг в фильме «007: Спектр», 2015 год
Моника Беллуччи и Дэниэл Крэйг в фильме «007: Спектр», 2015 год

По-прежнему требовательная и избирательная в выборе ролей, в последние годы Беллуччи поработала с Эмиром Кустурицей (в драме о войне в Боснии и Герцеговине «По Млечному пути») и Дэвидом Линчем — в продолжении легендарного «Твин Пикса», ставшем одним из самых обсуждаемых событий 2017 года.

Помимо съемок, кинодива продолжает блистать на красных дорожках и собирать награды на европейских фестивалях.

На 76-м кинофестивале в Венеции состоялся специальный показ перемонтированной версии фильма Гаспара Ноэ «Необратимость», на время воссоединивший бывших супругов Беллуччи и Касселя.

Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан Кассель
Моника Беллуччи, Гаспар Ноэ и Венсан КассельИсточник: Алексей Молчановский

«Еще одно приключение»

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Алексей Молчановский

В 2023 году у поклонников появилась возможность порадоваться за наладившую личную жизнь актрису: в ответ на вопрос о приписываемом ей романе с режиссером Тимом Бертоном кинодива рассказала, что она влюблена и очень счастлива.

Тим Бертон и Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru
Что я могу сказать? Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я люблю его. Начинается еще одно приключение.
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»

Увы, приключение закончилось осенью 2025 года, однако с Бертоном у актрисы сложился не только романтический, но и творческий союз: режиссер снял ее в продолжении собственного кинохита – фильме «Битлджус 2».