После того как Брижит сфотографировали для журнала Elle, ее заметил и пригласил на пробы режиссер Роже Вадим. Фильм, впрочем, так и не был снят. Так что дебют Брижит Бардо на экране состоялся лишь в 1952 году, она сыграла маленькую роль в фильме Жана Буайе «Нормандская дыра». В том же году 18-летняя Брижит вышла замуж за Роже Вадима.