Балет и подиум
Брижит Бардо родилась в Париже, в 15-м округе, в семье промышленника Луи Бардо и домохозяйки Анн-Мари Мюсель. Мать настояла на том, чтобы ее дочери — Брижит и младшая Мижану — занялись танцами. Мижану вскоре забросила их, сосредоточившись на точных науках (впрочем, позже она, как и ее сестра, стала актрисой), а Брижит, напротив, задумалась о балетной карьере.
Встреча с мужем и мировая слава
После того как Брижит сфотографировали для журнала Elle, ее заметил и пригласил на пробы режиссер Роже Вадим. Фильм, впрочем, так и не был снят. Так что дебют Брижит Бардо на экране состоялся лишь в 1952 году, она сыграла маленькую роль в фильме Жана Буайе «Нормандская дыра». В том же году 18-летняя Брижит вышла замуж за Роже Вадима.
Она продолжала сниматься в кино и даже играла в театре, однако всемирную известность ей и ее мужу принес его дебютный фильм «И Бог создал женщину» в 1956 году.
Из секс-символа — в символ Франции
Что же касается Брижит, то она снималась у лучших режиссеров своей эпохи, включая Жан-Люка Годара и Кристиан-Жака, и играла с самыми известными актерами-современниками — Аленом Делоном, Жаном Маре, Жаном Габеном. Ее славу превосходила только ее убийственная женственность.
В конечном итоге из секс-символа Франции она превратилась в ее символ — в 1970 году Бардо выбрали моделью для создания бюста Марианны, французского олицетворения свободы, равенства, братства, а также — хоть и неофициально — красоты.
Уход из кино и борьба за права животных
К 40 годам звезда, успевшая сыграть полсотни ролей в кино, заявила о завершении своей кинематографической карьеры и ушла с головой в борьбу за права животных.
И это она превратила Сен-Тропе в самый фешенебельный французский курорт, просто поселившись там на своей вилле, где провела и свои последние годы в окружении нескольких сотен обожаемых питомцев.