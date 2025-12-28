Ричмонд
Памяти Брижит Бардо: роскошные кадры и лучшие роли кинодивы

Французский секс-символ, икона женственности, актриса, активистка и ярая правозащитница Брижит Бардо ушла на 92-м году жизни. Вспоминаем ее биографию и рассматриваем завораживающие кадры с неподражаемой кинодивой
Брижит Бардо
Брижит Бардо, 1955 год
Брижит Бардо с отцом, 1965 год
Брижит Бардо и Жанна Моро в фильме «Вива Мария!», 1965 год
Брижит Бардо, 1955 год
Брижит Бардо
Брижит Бардо в фильме «Танцуй со мной», 1959 год
Брижит Бардо
83

Балет и подиум

Брижит Бардо родилась в Париже, в 15-м округе, в семье промышленника Луи Бардо и домохозяйки Анн-Мари Мюсель. Мать настояла на том, чтобы ее дочери — Брижит и младшая Мижану — занялись танцами. Мижану вскоре забросила их, сосредоточившись на точных науках (впрочем, позже она, как и ее сестра, стала актрисой), а Брижит, напротив, задумалась о балетной карьере.

В 13 лет она поступила в Национальную академию танца на курс русского хореографа Бориса Князева. Начинающая танцовщица оказалась востребована как модель. Она принимала участие в показах мод и красовалась на обложках.

Встреча с мужем и мировая слава

После того как Брижит сфотографировали для журнала Elle, ее заметил и пригласил на пробы режиссер Роже Вадим. Фильм, впрочем, так и не был снят. Так что дебют Брижит Бардо на экране состоялся лишь в 1952 году, она сыграла маленькую роль в фильме Жана Буайе «Нормандская дыра». В том же году 18-летняя Брижит вышла замуж за Роже Вадима.

Роже Вадим и Брижит Бардо
Роже Вадим и Брижит БардоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Она продолжала сниматься в кино и даже играла в театре, однако всемирную известность ей и ее мужу принес его дебютный фильм «И Бог создал женщину» в 1956 году.

Шокирующе откровенная для своего времени лента была осуждена католической церковью и, конечно, не прошла незамеченной. Поговаривают, что именно она положила начало сексуальной революции 60-х.

Из секс-символа — в символ Франции

Что же касается Брижит, то она снималась у лучших режиссеров своей эпохи, включая Жан-Люка Годара и Кристиан-Жака, и играла с самыми известными актерами-современниками — Аленом Делоном, Жаном Маре, Жаном Габеном. Ее славу превосходила только ее убийственная женственность.

В конечном итоге из секс-символа Франции она превратилась в ее символ — в 1970 году Бардо выбрали моделью для создания бюста Марианны, французского олицетворения свободы, равенства, братства, а также — хоть и неофициально — красоты.

Уход из кино и борьба за права животных

Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

К 40 годам звезда, успевшая сыграть полсотни ролей в кино, заявила о завершении своей кинематографической карьеры и ушла с головой в борьбу за права животных.

Брижит Бардо всегда была больше, чем актрисой. О ее романах ходили легенды (впрочем, по ее собственному признанию, в ее жизни было всего 17 мужчин). Ее прически копировали, ее одежда входила в моду.

И это она превратила Сен-Тропе в самый фешенебельный французский курорт, просто поселившись там на своей вилле, где провела и свои последние годы в окружении нескольких сотен обожаемых питомцев.