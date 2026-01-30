Образ России в западном кино складывался десятилетиями. Голливудские актрисы снова и снова примеряли роли русских женщин: императриц, аристократок, революционерок, шпионок и роковых красавиц. Эти образы редко бывали точными с исторической точки зрения, но почти всегда оказывались выразительными и запоминающимися. Вспоминаем самые заметные случаи, когда западные звезды играли русских, и рассказываем, почему эти роли до сих пор вызывают споры.