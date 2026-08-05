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60-летняя Марина Зудина ответила на критику своей внешности

Вдову Олега Табакова подозревают в неудачной пластике
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Марина Зудина (источник: Соцсети)
Марина Зудина (источник: Соцсети)

Марина Зудина столкнулась с критикой из-за подозрений в неудачной пластической операции. 60-летняя актриса ответила на обсуждения своей внешности после публикации новой фотосессии в личном блоге.

Марина Зудина
Марина ЗудинаИсточник: Соцсети

В кадрах вдова Олега Табакова позировала в кожаной куртке и солнцезащитных очках. Некоторые подписчики в комментариях отметили, что актриса изменилась, и предположили, что причиной стали косметические процедуры.

Марина Зудина
Марина ЗудинаИсточник: Соцсети

Один из пользователей написал: «Когда-то была симпатичная девушка», на что Зудина ответила: «Не переживайте. У меня все отлично. Вам побольше радости и здоровья».

Ранее в сети появилсь другие кадры с Зудиной. 