Марина Зудина столкнулась с критикой из-за подозрений в неудачной пластической операции. 60-летняя актриса ответила на обсуждения своей внешности после публикации новой фотосессии в личном блоге.
В кадрах вдова Олега Табакова позировала в кожаной куртке и солнцезащитных очках. Некоторые подписчики в комментариях отметили, что актриса изменилась, и предположили, что причиной стали косметические процедуры.
Один из пользователей написал: «Когда-то была симпатичная девушка», на что Зудина ответила: «Не переживайте. У меня все отлично. Вам побольше радости и здоровья».
Ранее в сети появилсь другие кадры с Зудиной.