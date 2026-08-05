Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

40-летняя Линдси Лохан вернулась к рыжему цвету волос

Актриса удивила поклонников сменой имиджа
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media

Линдси Лохан, которая долгое время была блондинкой, сменила имидж. Она вернулась к своему знаменитому рыжему цвету волос. Новый образ 40-летняя актриса показала в личном блоге.

Линдси Лохан / фото: соцсети
Линдси Лохан / фото: соцсети
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Соцсети

Поклонники Лохан с восторгом отреагировали на изменения и отметили, что этот образ стал одним из самых узнаваемых образов звезды. В комментариях пользователи писали, что актрисе очень идет рыжий цвет и называли его ее визитной карточкой.

При этом некоторые подписчики предположили, что Лохан могла примерить парик.

Ранее поделилась счастливыми кадрами из отпуска.