Линдси Лохан, которая долгое время была блондинкой, сменила имидж. Она вернулась к своему знаменитому рыжему цвету волос. Новый образ 40-летняя актриса показала в личном блоге.
Поклонники Лохан с восторгом отреагировали на изменения и отметили, что этот образ стал одним из самых узнаваемых образов звезды. В комментариях пользователи писали, что актрисе очень идет рыжий цвет и называли его ее визитной карточкой.
При этом некоторые подписчики предположили, что Лохан могла примерить парик.
Ранее поделилась счастливыми кадрами из отпуска.