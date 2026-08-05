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Актеры из первой «Мумии» вернутся в перезапуск с Бренданом Фрейзером

Кевин Дж. О’Коннор и Одед Фер вернутся к своим ролям
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Брендан Фрейзер
Брендан ФрейзерИсточник: Legion-Media.ru

Актеры Кевин Дж. О’Коннор и Одед Фер вернутся к своим ролям в четвертой главе приключенческой франшизы «Мумия». Актеры присоединятся к Брендану Фрейзеру и Рэйчел Вайс в новом фильме, сообщает Deadline.

Зрители впервые увидели О’Коннора и Фера в оригинальной ленте 1999 года. Фер позднее повторил свою роль в продолжении «Мумия возвращается», вышедшем в 2001-м.

Кадр из фильма «Мумия возвращается»
Кадр из фильма «Мумия возвращается»

О’Коннор перевоплотился в Бени Габора — хитроумного проходимца, который когда-то служил вместе с Риком О’Коннеллом (Фрейзер) во Французском Иностранном легионе, а затем переметнулся к воскресшему жрецу Имхотепу. Фер сыграл Ардета Бэя, возглавлявшего тайный орден воинов Меджаи, давших клятву оберегать Египет от зомби-антагониста серии.

В феврале 2026 года стало известно, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям в новом фильме «Мумия». Фрейзер признавался, что зрители будут довольны новой картиной.

Выход четвертой «Мумии» намечен на 15 октября 2027 года.