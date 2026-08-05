Актеры Кевин Дж. О’Коннор и Одед Фер вернутся к своим ролям в четвертой главе приключенческой франшизы «Мумия». Актеры присоединятся к Брендану Фрейзеру и Рэйчел Вайс в новом фильме, сообщает Deadline.
Зрители впервые увидели О’Коннора и Фера в оригинальной ленте 1999 года. Фер позднее повторил свою роль в продолжении «Мумия возвращается», вышедшем в 2001-м.
О’Коннор перевоплотился в Бени Габора — хитроумного проходимца, который когда-то служил вместе с Риком О’Коннеллом (Фрейзер) во Французском Иностранном легионе, а затем переметнулся к воскресшему жрецу Имхотепу. Фер сыграл Ардета Бэя, возглавлявшего тайный орден воинов Меджаи, давших клятву оберегать Египет от зомби-антагониста серии.
В феврале 2026 года стало известно, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям в новом фильме «Мумия». Фрейзер признавался, что зрители будут довольны новой картиной.
Выход четвертой «Мумии» намечен на 15 октября 2027 года.