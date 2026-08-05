О’Коннор перевоплотился в Бени Габора — хитроумного проходимца, который когда-то служил вместе с Риком О’Коннеллом (Фрейзер) во Французском Иностранном легионе, а затем переметнулся к воскресшему жрецу Имхотепу. Фер сыграл Ардета Бэя, возглавлявшего тайный орден воинов Меджаи, давших клятву оберегать Египет от зомби-антагониста серии.