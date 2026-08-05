Дочери 31-летнего сына Олега Табакова Павла Мии исполнилось 6 лет. В честь дня рождения девочки ее мать, актриса Софья Синицина, поделилась редкими фото наследницы.
На кадрах Мия одета в розовое платье с бантом. Она позирует рядом с мамой, а также около праздничного торта.
Павел Табаков впервые стал отцом в 2020 году. Отношения актера с Синициной завершились, однако они сохранили теплую связь и продолжают вместе воспитывать дочь.
Ранее Павел Табаков рассказал, как относится к сравнениям себя с отцом.