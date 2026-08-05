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В сети появились новые фото шестилетней внучки Олега Табакова

5 августа Мия отметила день рождения
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дочь Олега Табакова и Софьи Синициной / фото: соцсети
Дочь Олега Табакова и Софьи Синициной / фото: соцсети

Дочери 31-летнего сына Олега Табакова Павла Мии исполнилось 6 лет. В честь дня рождения девочки ее мать, актриса Софья Синицина, поделилась редкими фото наследницы.

На кадрах Мия одета в розовое платье с бантом. Она позирует рядом с мамой, а также около праздничного торта.

Мия Табакова и Софья Синицина / фото: соцсет
Мия Табакова и Софья Синицина / фото: соцсет
Дочь Павла Табакова и Софьи Синициной / фото: соцсети
Дочь Павла Табакова и Софьи Синициной / фото: соцсети

Павел Табаков впервые стал отцом в 2020 году. Отношения актера с Синициной завершились, однако они сохранили теплую связь и продолжают вместе воспитывать дочь.

Ранее Павел Табаков рассказал, как относится к сравнениям себя с отцом.