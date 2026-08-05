58-летняя Оксана Фандера поделилась с поклонниками серией архивных снимков десятилетней давности. На пленочных фотографиях актриса позирует в легком летнем платье с цветочным принтом.
Актриса призналась, что сначала приняла себя за свою дочь. По словам Фандеры, она осознала важную вещь: часто мы сами не понимаем, как красивы. И осознать это способы лишь глядя на старые фото — спустя время, которое уже не вернуть.
«Женщина на них — на старых фотографиях — всегда оказывается красивее, чем она сама о себе думала в тот момент. В ту жизнь. Пожалуйста, говорите себе это сейчас. И пусть это „сейчас“ длится бесконечно», — написала Фандера.
Ранее Оксана Фандера показала, как отдыхает с дочерью.