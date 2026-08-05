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58-летняя Оксана Фандера показала свои архивные фото 10-летней давности

Жена Филиппа Янковского поделилась редкими кадрами в личном блоге
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Оксана Фандера / фото: соцсети
Оксана Фандера / фото: соцсети

58-летняя Оксана Фандера поделилась с поклонниками серией архивных снимков десятилетней давности. На пленочных фотографиях актриса позирует в легком летнем платье с цветочным принтом.

Оксана Фандера / фото: соцсети
Оксана Фандера / фото: соцсети

Актриса призналась, что сначала приняла себя за свою дочь. По словам Фандеры, она осознала важную вещь: часто мы сами не понимаем, как красивы. И осознать это способы лишь глядя на старые фото — спустя время, которое уже не вернуть.

Оксана Фандера / фото: соцсети
Оксана Фандера / фото: соцсети

«Женщина на них — на старых фотографиях — всегда оказывается красивее, чем она сама о себе думала в тот момент. В ту жизнь. Пожалуйста, говорите себе это сейчас. И пусть это „сейчас“ длится бесконечно», — написала Фандера.

Ранее Оксана Фандера показала, как отдыхает с дочерью.