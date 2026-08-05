Поход в кино был одним из любимейших развлечений советских граждан. Все знали хлесткую фразу Ленина о важнейшем из искусств и смело шли дорогой, намеченной вождем мирового пролетариата. Кинотеатры приносили в бюджет страны суммы, сравнимые с доходами от продажи природных ресурсов, но у касс все равно постоянно возникали очереди.
Отвечая на запросы населения, кинематографисты выпускали десятки и сотни фильмов в год. Перед отправкой очередной картины в прокат ее просматривал строгий худсовет, который не только безжалостно вымарывал идеологически неверные моменты, но и ограждал зрителей от откровенной халтуры. Тем не менее даже прошедшие сквозь строгий фильтр киноленты не всегда оказывались шедеврами. А иногда и вовсе проваливались в прокате.
«Вкус халвы»
Картина Павла Арсенова «Вкус халвы» вышла на советские экраны в 1975 году. Фильм посвящен памяти замечательного писателя Леонида Соловьева, чьей повестью о Ходже Насреддине зачитывались многие советские дети. Лента рассказывает о похождениях юного Насреддина, который еще не получил титула «возмутитель спокойствия», но уже не упускает случая подшутить над простаками и оставить в дураках власть имущих.
В съемках «Вкуса халвы» участвовали ведущие советские актеры Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев и Александр Калягин. Музыку написал выдающийся композитор Евгений Крылатов, тексты песен — не менее знаменитый Юрий Энтин. Казалось, ничто не должно помешать киноленте стать популярной сказкой. Однако по итогам года фильм посмотрели лишь 2,7 миллиона человек.
«Комедия давно минувших дней»
Если фильм Павла Арсенова был рассчитан на детскую аудиторию, то режиссер Юрий Кушнерев решил сыграть на ностальгических чувствах зрителей постарше. В 1980 году он снял кроссовер «Комедия давно минувших дней», героями которого стали персонажи хитовых картин Леонида Гайдая. Остап Бендер и Киса Воробьянинов совместно с Трусом и Бывалым из легендарного трио отправляются на поиски сокровищ, спрятанных в неизвестном старом доме.
К своим ролям вернулись звезды советского кино: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Георгий Вицин и Евгений Моргунов. Опытные, талантливые актеры проявили себя в полной мере. Однако слабый сценарий, перенасыщенный кадрами фильмов 1920–1930-х годов, не оставил картине шансов. По итогам года фильм собрал у экранов всего 9,3 миллиона зрителей. И это несмотря на то, что картину пустили в прокат в дни новогодних праздников.
«Красные поляны»
Велик и разнообразен был Советский Союз. Неудивительно, что время от времени в недрах республиканских киностудий возникала идея снять фильм о красотах родного края и познакомить с ними всех жителей СССР. Примером такого кино стала мелодрама Эмиля Лотяну «Красные поляны», снятая на киностудии «Молдова-фильм».
Сюжет вращается вокруг попытки пастухов спасти овечье стадо, которое из-за засухи решено отправить на забой. Презрев приказ начальства, чабаны решают перегнать стадо на заливные луга в пойме Днестра. А за ними в дорогу отправляются за компанию заезжий молодой журналист из города и дочь пастуха, красавица Иоанна в исполнении Светланы Томы.
Фольклорные мотивы и красочная природа Молдавии не помогли картине завоевать советского зрителя. По итогам 1966 года «Красные поляны» посмотрели пять миллионов советских зрителей.
«Скворец и лира»
Эпическим провалом закончился акт почтения к титанам советского кинематографа — режиссеру Григорию Александрову и выдающейся актрисе Любови Орловой. Еще в конце 1960-х Александров, создавший несколькими десятилетиями ранее гениальные картины «Веселые ребята», «Волга-Волга» и «Весна», решил снять шпионскую драму о супругах-разведчиках. Производство затянулось на долгие пять лет, а итоговый вариант вышел настолько неоднозначным, что фильм, анонс которого появился в журнале «Искусство кино», так и не добрался до кинотеатров.
Александров, как и в других своих работах, в главной роли видел лишь одну актрису — свою жену Любовь Орлову. Однако на момент съемок ей было уже за 70, а ее героине едва исполнилось тридцать. Катастрофическую разницу в возрасте не удалось скрыть никакими ухищрениями, хотя режиссер использовал весь доступный ему арсенал кинематографических приемов.
Итоговый результат оказался настолько неудачным, что после предварительных просмотров, на которых присутствовали лишь те, кому положено, картину решили отправить на полку, чтобы не дискредитировать признанных мэтров советского экрана. Только в середине 1990-х фильм показали по телевидению с закономерным результатом.
«Звездная минута»
В 1972 году режиссер Лев Кулиджанов, известный по пронзительной мелодраме «Когда деревья были большими» и выдающейся экранизации романа Достоевского «Преступление и наказание», придумал беспроигрышный ход. Он решил поговорить со зрителем о торжестве разума, взяв за основу величайшее достижение человечества — полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Результатом творческих усилий Кулиджанова и работавшего с ним в паре Артавазда Пелешяна стала художественно-документальная лента «Звездная минута».
Фильм состоит из документальных кадров, объединенных в единое киноэссе на тему воплощения давней мечты человека о полете. В картине отсутствует линейный сюжет, а основной путеводной линией для зрителя служит закадровый голос Алексея Баталова. Несмотря на повальное увлечение космонавтикой, достигшее к началу 1970-х высшей точки, советские зрители не проявили интереса к новинке. Аудитория фильма составила около трех миллионов человек, что не шло ни в какое сравнение с показателями ранних работ Кулиджанова.