Отвечая на запросы населения, кинематографисты выпускали десятки и сотни фильмов в год. Перед отправкой очередной картины в прокат ее просматривал строгий худсовет, который не только безжалостно вымарывал идеологически неверные моменты, но и ограждал зрителей от откровенной халтуры. Тем не менее даже прошедшие сквозь строгий фильтр киноленты не всегда оказывались шедеврами. А иногда и вовсе проваливались в прокате.