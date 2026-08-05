Николай Бурляев призвал режиссеров не искажать ценности сказок в кино и театре

«Идет речь о сказках. Вот здесь я бы предупредил режиссеров, которые делают фильмы по сказкам, и театральных режиссеров — помните, что у нас уже принят указ президента о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Не ломайте их через ваши проекты, искажая смысл сказок. Это крайне важно», — заявил Бурляев.