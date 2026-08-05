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Инсайдеры подтвердили тайную свадьбу Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Звезды могли тайно расписаться в Нью-Йорке
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Брэдли Купер и Джиджи ХадидИсточник: Legion-Media

Источники из окружения Джиджи Хадид и Брэдли Купера подтвердили, что звезды тайно поженились.

Слухи о свадьбе появились после того, как 31-летнюю модель и 51-летнего актера заметили в Париже с кольцами на безымянных пальцах. Позже инсайдеры подтвердили, что в июле влюбленные действительно зарегистрировали брак в Нью-Йорке.

По их словам, после закрытой церемонии Джиджи и Брэдли устроили небольшой праздничный ужин для самых близких в одном из ресторанов города.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Брэдли Купер и Джиджи ХадидИсточник: Legion-Media

«На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялся праздничный ужин с участием Брэдли и Джиджи, и многие связывают его со свадьбой. Теперь их заметили с обручальными кольцами. Они прекрасная пара», — рассказал источник.

Хадид и Купер начали встречаться в 2023 году. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь и редко появляется вместе на публике.

Ранее Джиджи Хадид показала фото с Купером.