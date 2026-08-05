Слухи о свадьбе появились после того, как 31-летнюю модель и 51-летнего актера заметили в Париже с кольцами на безымянных пальцах. Позже инсайдеры подтвердили, что в июле влюбленные действительно зарегистрировали брак в Нью-Йорке.