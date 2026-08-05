Николай Бурляев призвал сделать образование в театральных вузах бесплатным

«Я максималист, я за бесплатное образование, потому что при таком подходе, который сейчас, даже во ВГИКе, не появятся новые Тарковские. Это неправильно, это надо менять. Поддержка очень слабая, хотя появляются какие-то поддерживающие моменты в Минкультуры. Например, курс, который я веду, он весь платный. Я против этого, против, чтобы культуру измеряли рыночными категориями. Они (студенты. — прим. “Газета.Ru”) должны на свои деньги что-то ставить. Я к ректору обращался, но нет. По закону так», — поделился Бурляев.