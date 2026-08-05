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Николай Бурляев призвал сделать образование в театральных вузах бесплатным

Актер Бурляев заявил, что студенты театральных вузов должны учиться бесплатно
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

Актер Николай Бурляев заявил «Газете.Ru», что обучение в театральных вузах должно быть бесплатным.

На пресс-конференции, посвященной запуску Творческой Лаборатории ON Lab от холдинга ON Медиа и Театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова, народный артист России признался, что пока студентам не начнут помогать финансово, в стране не появятся выдающиеся режиссеры.

«Я максималист, я за бесплатное образование, потому что при таком подходе, который сейчас, даже во ВГИКе, не появятся новые Тарковские. Это неправильно, это надо менять. Поддержка очень слабая, хотя появляются какие-то поддерживающие моменты в Минкультуры. Например, курс, который я веду, он весь платный. Я против этого, против, чтобы культуру измеряли рыночными категориями. Они (студенты. — прим. “Газета.Ru”) должны на свои деньги что-то ставить. Я к ректору обращался, но нет. По закону так», — поделился Бурляев.

Задачей творческой лаборатории является поиск и открытие новых талантливых режиссеров. В этом году принять участие могут не только театральные, но и кинорежиссеры.

Ранее Никита Никита Михалков назвал уникальные качества Николая Бурляева.