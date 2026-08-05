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Спайк Ли запускает кинофестиваль, посвященный Бруклину

Мероприятие пройдет в ноябре
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Спайк Ли
Спайк ЛиИсточник: Reuters

Американский режиссер Спайк Ли объявил о запуске собственного кинофестиваля Playback. Как сообщает Hypebeast, мероприятие пройдет 6 и 7 ноября в Бруклинской академии музыки.

Новый фестиваль будет посвящен Бруклину — району Нью-Йорка, где родился и вырос сам Ли. Вместе с продюсером Николасом Ма режиссер подготовил программу, в которую вошли классические фильмы, рассказывающие о жизни и культуре этого района.

Помимо кинопоказов гостей ждут концерты, поэтические чтения, выступления уличных артистов, встречи с представителями киноиндустрии, общественные мероприятия и вечеринка.

Одной из организаторов фестиваля стала совладелица баскетбольных клубов «Нью-Йорк Либерти» и «Бруклин Нетс» Клара Ву Цай. По ее словам, команда стремится создать новый формат кинофестиваля, который объединит людей, увлеченных кино и искусством рассказывать истории.

«Нет другого такого места, как Бруклин. У этого района особая энергия, и фестиваль поможет показать все, что делает наше сообщество уникальным», — отметила Цай.

Ранее появились фото с открытия кинофестиваля «Окно в Европу».