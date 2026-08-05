Новый фестиваль будет посвящен Бруклину — району Нью-Йорка, где родился и вырос сам Ли. Вместе с продюсером Николасом Ма режиссер подготовил программу, в которую вошли классические фильмы, рассказывающие о жизни и культуре этого района.