55-летняя Дениз Ричардс рассказала о пластической операции, которую перенесла около года назад. В новом выпуске подкаста Dumb Blonde актриса призналась, что долго сомневалась, стоит ли делать подтяжку лица, но теперь считает это решение одним из лучших в своей жизни.
По словам звезды, сначала она хотела скорректировать только область шеи. Однако после консультаций с хирургом и по совету подруги решила провести более комплексную операцию.
Ричардс рассказала, что в итоге ей сделали подтяжку нижней части лица и шеи, лифтинг бровей, а также коррекцию верхних век. Несмотря на сильное волнение перед операцией, актриса полностью доверилась врачу.
«Я посмотрела множество фотографий его работ и в какой-то момент просто сказала: "Делайте все, что считаете нужным". Конечно, мне было страшно, но он прекрасно справился», — поделилась Ричардс.
Ранее актриса показала фото до и после операции.