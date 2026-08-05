55-летняя Дениз Ричардс рассказала о пластической операции, которую перенесла около года назад. В новом выпуске подкаста Dumb Blonde актриса призналась, что долго сомневалась, стоит ли делать подтяжку лица, но теперь считает это решение одним из лучших в своей жизни.