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55-летняя Дениз Ричардс рассказала о перенесенной пластике лица

Актриса призналась, что решилась на подтяжку
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дениз Ричардс
Дениз РичардсИсточник: Legion-Media

55-летняя Дениз Ричардс рассказала о пластической операции, которую перенесла около года назад. В новом выпуске подкаста Dumb Blonde актриса призналась, что долго сомневалась, стоит ли делать подтяжку лица, но теперь считает это решение одним из лучших в своей жизни.

По словам звезды, сначала она хотела скорректировать только область шеи. Однако после консультаций с хирургом и по совету подруги решила провести более комплексную операцию.

Дениз Ричардс
Дениз РичардсИсточник: Legion-Media

Ричардс рассказала, что в итоге ей сделали подтяжку нижней части лица и шеи, лифтинг бровей, а также коррекцию верхних век. Несмотря на сильное волнение перед операцией, актриса полностью доверилась врачу.

«Я посмотрела множество фотографий его работ и в какой-то момент просто сказала: "Делайте все, что считаете нужным". Конечно, мне было страшно, но он прекрасно справился», — поделилась Ричардс.

Ранее актриса показала фото до и после операции.