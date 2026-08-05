Эмили Ратаковски и Ирина Шейк снялись в откровенных образах

Американская фотомодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок с моделью Ириной Шейк. Кадр появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
На размещенном фото манекенщицы снялись в черных откровенных образах. При этом знаменитости распустили завитые в легкие локоны волосы и продемонстрировали глубокое декольте.
Ратаковски нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза. В свою очередь Шейк предпочла мейкап в нейтральных оттенках.
Ранее Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в бикини.