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Эмили Ратаковски и Ирина Шейк снялись в откровенных образах

Фотомодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок с моделью Ириной Шейк
Эмили Ратаковски
Эмили РатаковскиИсточник: Legion-Media.ru

Американская фотомодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок с моделью Ириной Шейк. Кадр появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эмили Ратаковски и Ирина Шейк / фото: соцсети
Эмили Ратаковски и Ирина Шейк / фото: соцсети

На размещенном фото манекенщицы снялись в черных откровенных образах. При этом знаменитости распустили завитые в легкие локоны волосы и продемонстрировали глубокое декольте.

Ратаковски нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза. В свою очередь Шейк предпочла мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в бикини.