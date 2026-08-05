53-летняя Хайди Клум топлес отметила с мужем годовщину свадьбы

53-летняя манекенщица отправилась на отдых вместе со своим избранником — 36-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На одном из кадров влюбленные лежали на пляже и целовались. При этом Клум позировала топлес, прикрыв грудь плетеной шляпой. Кроме того, она прогулялась перед камерой в стрингах и с голым бюстом.