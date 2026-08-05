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53-летняя Хайди Клум топлес отметила с мужем годовщину свадьбы

Супермодель Хайди Клум в откровенном виде отметила с мужем годовщину свадьбы
Хайди Клум
Хайди КлумИсточник: Legion-Media.ru

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном виде отметила с мужем годовщину свадьбы. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Хайди Клум / фото: соцсети
Хайди Клум / фото: соцсети

53-летняя манекенщица отправилась на отдых вместе со своим избранником — 36-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На одном из кадров влюбленные лежали на пляже и целовались. При этом Клум позировала топлес, прикрыв грудь плетеной шляпой. Кроме того, она прогулялась перед камерой в стрингах и с голым бюстом.

В честь семи лет со дня свадьбы пара устроила романтический пикник у моря, а также украсила интерьер воздушными шарами в форме сердец.

Ранее Хайди Клум вышла на красную дорожку в кружевном платье с декольте.