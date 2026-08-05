53-летняя Хайди Клум топлес отметила с мужем годовщину свадьбы

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном виде отметила с мужем годовщину свадьбы. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
53-летняя манекенщица отправилась на отдых вместе со своим избранником — 36-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На одном из кадров влюбленные лежали на пляже и целовались. При этом Клум позировала топлес, прикрыв грудь плетеной шляпой. Кроме того, она прогулялась перед камерой в стрингах и с голым бюстом.
В честь семи лет со дня свадьбы пара устроила романтический пикник у моря, а также украсила интерьер воздушными шарами в форме сердец.
Ранее Хайди Клум вышла на красную дорожку в кружевном платье с декольте.