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Ариана Гранде впервые отреагировала на критику ее болезненной худобы

Певица Ариана Гранде призналась, что слышала о беспокойстве фанатов по поводу ее худобы
Ариана Гранде
Ариана ГрандеИсточник: Legion-Media.ru

Популярная американская певица Ариана Гранде впервые отреагировала на критику ее болезненной худобы. Комментарий звезды приводит издание Variety.

Поп-исполнительница обратилась к своим фанатам и объяснила, что решение приостановить музыкальную карьеру было принято давно. «И я хочу, чтобы вы знали, что многое может быть правдой одновременно. Я слышала о том, что мои поклонники беспокоятся по поводу меня, но я хочу быть предельно честной: да, границы нужно устанавливать, людям иногда нужен отдых», — призналась она.

При этом знаменитость подчеркнула, что данный момент жизни, который сейчас переживает, стал для нее особенным. «Какая бы шумиха ни происходила вокруг меня, ничто никогда не сможет исказить мою реальность», — заключила она.