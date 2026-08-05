Ариана Гранде впервые отреагировала на критику ее болезненной худобы

Поп-исполнительница обратилась к своим фанатам и объяснила, что решение приостановить музыкальную карьеру было принято давно. «И я хочу, чтобы вы знали, что многое может быть правдой одновременно. Я слышала о том, что мои поклонники беспокоятся по поводу меня, но я хочу быть предельно честной: да, границы нужно устанавливать, людям иногда нужен отдых», — призналась она.