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81-летний Майкл Дуглас вышел в свет с 23-летней дочерью от Кэтрин Зеты-Джонс

Актер торжественно принял статус посла Майорки
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Майкл Дуглас с дочерью Кэрис
Майкл Дуглас с дочерью КэрисИсточник: Legion-Media.ru

80-летний Майкл Дуглас вышел в свет вместе с дочерью Кэрис от Кэтрин Зеты-Джонс. Они посетили церемонию, на которой актер получил статус посла Майорки.

Для мероприятия Дуглас выбрал темно-синий классический костюм, светлую рубашку с расстегнутым воротником и черные кожаные туфли. Его 23-летняя дочь появилась в лаконичном черном образе: облегающем топе на тонких бретелях и юбке миди с кружевной отделкой по подолу. Наряд она дополнила золотистыми босоножками на каблуке, небольшой сумкой с анималистичным принтом, тонким колье и браслетами. 

Майкл Дуглас с дочерью Кэрис
Майкл Дуглас с дочерью КэрисИсточник: Legion-Media.ru

В прошлом году дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс окончила Брауновский университет, где изучала кино и международные отношения. В июне 2026 года она дебютировала на профессиональной сцене, сыграв Нину Заречную в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка», который идет в театре Святой Лидии в Бруклине. 