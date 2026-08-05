В прошлом году дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс окончила Брауновский университет, где изучала кино и международные отношения. В июне 2026 года она дебютировала на профессиональной сцене, сыграв Нину Заречную в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка», который идет в театре Святой Лидии в Бруклине.