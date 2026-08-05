80-летний Майкл Дуглас вышел в свет вместе с дочерью Кэрис от Кэтрин Зеты-Джонс. Они посетили церемонию, на которой актер получил статус посла Майорки.
Для мероприятия Дуглас выбрал темно-синий классический костюм, светлую рубашку с расстегнутым воротником и черные кожаные туфли. Его 23-летняя дочь появилась в лаконичном черном образе: облегающем топе на тонких бретелях и юбке миди с кружевной отделкой по подолу. Наряд она дополнила золотистыми босоножками на каблуке, небольшой сумкой с анималистичным принтом, тонким колье и браслетами.
В прошлом году дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс окончила Брауновский университет, где изучала кино и международные отношения. В июне 2026 года она дебютировала на профессиональной сцене, сыграв Нину Заречную в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка», который идет в театре Святой Лидии в Бруклине.