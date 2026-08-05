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52-летнюю Еву Мендес заподозрили в пластике со словами «похожа на мужчину»

Актрису Еву Мендес заподозрили в пластике и сравнили ее внешность с мужской
Ева Мендес
Ева МендесИсточник: Legion-Media

Американскую актрису Еву Мендес заподозрили в пластике со словами «похожа на мужчину». Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ева Мендес / фото: соцсети
Ева Мендес / фото: соцсети

52-летняя знаменитость снялась в парке в светло-зеленом сарафане с цветочным принтом и кружевной отделкой. При этом она уложила волосы на одну сторону и показала лицо крупным планом.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях, сравнив внешность звезды с мужской. «Похожа на мужчину», «Надеюсь, это шутка, потому что это совсем не та Ева Мендес, которую я всегда видела», «Совсем некрасиво», «Прекрати делать пластику», «После пластики ты начинаешь походить на Джослин Вильденштейн, а раньше я считала, что ты похожа на Софи Лорен», — заявили юзеры.

Ранее Ева Мендес показала нового «члена семьи».