52-летнюю Еву Мендес заподозрили в пластике со словами «похожа на мужчину»

Поклонники высказались о кадрах в комментариях, сравнив внешность звезды с мужской. «Похожа на мужчину», «Надеюсь, это шутка, потому что это совсем не та Ева Мендес, которую я всегда видела», «Совсем некрасиво», «Прекрати делать пластику», «После пластики ты начинаешь походить на Джослин Вильденштейн, а раньше я считала, что ты похожа на Софи Лорен», — заявили юзеры.